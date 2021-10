Tiguan Allspace 2021, il SUV Volkswagen si rinnova

Tiguan Allspace 2021 si fa riconoscere sul mercato grazie ai sistemi di assistenza e comfort di ultima generazione, infotainment intelligente, motori ad alta efficienza e spazio a volontà per fino a sette persone o per massimo 1.920 litri di capacità di carico.

L’auto oggi entusiasma come alleato ideale per le necessità familiari oltre che moderno SUV tuttofare con trazione anteriore o trazione integrale intelligente 4MOTION. La bestseller domina il segmento (insieme alla versione ‘standard’) fin dall’avvio della produzione. Lanciata nel 2007, fino alla fine di marzo 2021 sono state immatricolate quasi 6,4 milioni di unità. Nel 2017 fu presentata la versione Long Wheel Base (LWB), che fino a oggi è stata venduta in più di 1,5 milioni di esemplari. Questo dimostra che più della metà di tutte le Tiguan vendute a livello mondiale, circa il 55%, è costituito dalla più lunga versione XL.

Il SUV di nuova generazione offre al cliente nuovi ed evoluti sistemi di assistenza come il Travel Assist (guida assistita fino a 210 km/h), tutti elementi che portano a destinazione gli occupanti della nuova Tiguan Allspace in tutto relax e nel massimo comfort. Con il sistema modulare di infotainment di terza generazione MIB3, Volkswagen consente la migliore connettività possibile e numerosi servizi online.

La gamma di motorizzazioni della Tiguan Allspace entusiasma per potenza ed efficienza. I motori 2.0 Turbodiesel a iniezione diretta TDI da 110 kW (150 CV) e 147 kW (200 CV) sono abbinati a un doppio catalizzatore SCR con doppia iniezione di AdBlue (twindosing). Le emissioni di ossidi di azoto sono ridotte grazie al sistema twindosing (fino all’80%). È stato possibile diminuire anche le emissioni di CO2 dei motori, ottimizzando anche la prontezza di risposta. Molto efficienti anche i tre motori turbo benzina a iniezione diretta TSI.

Il primo è il 1.5 TSI da 110 kW (150 CV) con cambio DSG a 7 rapporti, di serie dispone del sistema di gestione attiva dei cilindri ACT. I due 2.0 TSI (non disponibili in Italia) sono abbinati di serie a un cambio DSG a 7 rapporti e trasmettono la loro potenza di 140 kW (190 CV) o 180 kW (245 CV) alle quattro ruote. Tutte le nuove Tiguan Allspace rispettano la norma sui gas di scarico 6d-ISC-FCM.

L’auto presenta un design moderno e inedito, la modifica esterna più appariscente è offerta dal nuovo aspetto del frontale. Per la prima volta nella Tiguan Allspace viene usato il sistema IQ.LIGHT con fari a LED Matrix. Ora le luci all weather sono integrate nei fari con tecnologia a LED e luci diurne a LED di serie. Sulla griglia spicca il nuovo logo bidimensionale rivisitato Volkswagen. Il nuovo frontale con la sua espressiva calandra e l’elegante firma luminosa rende chiara la personalità della Tiguan Allspace

La cinque posti può diventare una sette posti grazie a due sedili singoli supplementari (optional) nella terza fila, Tiguan Allspace può così trasformarsi in un SUV con spazio per fino a sette persone. Come il divano posteriore e il relativo schienale nella seconda fila, all’occorrenza o in caso di inutilizzo possono essere abbattuti anche i sedili singoli della terza fila. In questo caso, scompaiono a filo nel pianale e realizzano una superficie di carico in piano. I rapporti di spazio nel vano posteriore e il volume di carico rimangono preservati grazie al passo lungo (2.789 mm). I prezzi di listino partono da 40.000 euro, fino a sfiorare i 50.000 euro per la top di gamma.