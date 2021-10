C’è una Tesla in vetta alle auto più vendute in Europa

Settembre 2021, mese di grandioso successo per la Tesla Model 3. L’elettrica di Elon Musk si aggiudica il primo posto della classifica delle auto più vendute, immatricolando in tutto 24.600 unità in 30 giorni. Spiazza così Clio e Sandero, che erano le preferite in Europa. Risultato senza eguali per una vettura elettrica.

Tesla Model 3 si piazza al primo posto, superando le 18.264 Renault Clio e le 17.988 Dacia Sandero immatricolate in tutto nel mese di settembre. E che dire di Volkswagen Golf? La reginetta, lo sappiamo, è stata in cima alla classifica delle auto più vendute in Europa per molti anni. Oggi scala al quarto posto, distribuendo in tutto 17.507 modelli.

Tesla spinge particolarmente le vendite alla fine del trimestre, e questo in parte giustifica il grandioso balzo in avanti fatto nel numero delle immatricolazioni di Model 3. Niente male anche i risultati raggiunti da Tesla Model Y, con 8.926 unità vendute a settembre. La Casa di Palo Alto, guidata dal ricchissimo Elon Musk (la cifra spaventosa che guadagna), traina così il mercato delle elettriche pure, in testa, con una quota di mercato del 24%.

Le vetture a zero emissioni stanno vivendo un periodo incredibile, hanno registrato una crescita mensile del 44%, a discapito dei diesel, in forte perdita (lo abbiamo visto proprio nelle scorse ore). Secondo i dati Jato le immatricolazioni del mese scorso sono comunque diminuite del 25%, le nuove auto vendute sono state 964.800. La crisi dei microchip sta ‘mietendo troppe vittime’, mancano le componenti fondamentali per far uscire i veicoli nuovi pronti dalle linee di produzione, le consegne infatti sono in estremo ritardo per moltissime Case automobilistiche ormai disperate. Dopo la pandemia, anche la carenza dei semiconduttori mette in ginocchio l'intero comparto.

I SUV restano i modelli preferiti in Europa, con la quota di mercato mensile più alta di sempre. Oltre alla Tesla Model 3, in vetta nella classifica ci sono anche Hyundai Tucson, BMW Serie 3, la nuova Opel Mokka, Tesla Model Y (che ha superato Fiat Panda, Peugeot 3008 e Volkswagen ID.3). Non male anche i numeri ottenuti da DS 7 Crossback, Porsche Taycan, Volkswagen Arteon, BMW Serie 4, Kia Ceed, Mazda MX-30. Renault Arkana è una delle new entry in classifica, con quasi 7.000 immatricolazioni, poi ci sono anche Skoda Enyaq e Citroen C4, tra i più venduti dalle loro Case.