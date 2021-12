Tesla, l’ultima idea è una novità per i più piccoli

Arriva il mini quad elettrico per i bambini, e a produrlo sarà la nota Casa automobilistica di Palo Alto, Tesla. Le idee di Elon Musk sono sempre tra le più originali al mondo. Già in passato il marchio aveva parlato di un veicolo inedito di questo tipo, anche per i più piccoli, che sarebbe stato lanciato sul mercato come accessorio del Cybertruck.

A proposito del Cybertruck di Tesla, ve lo ricordate? È stato presentato nel 2019 da Elon Musk, che non ha proprio fatto un’ottima figura al momento del lancio (potete rivedere qui il video) anche se poi ovviamente ha recuperato alla grande. Oggi arriva il Cyberquad, la Casa ha già annunciato l’inizio delle vendite del piccolo mezzo elettrico per bambini negli Stati Uniti.

Si chiama Tesla Cyberquad for Kids ed è in realtà un vero e proprio mini quad elettrico che è stato progettato e prodotto prendendo come base il design che richiama il progetto originario (il Cybertruck quest'anno è stato presentato anche nella sua 'dimensione' camper). Il nuovo veicolo unico per bimbi vanta un’autonomia di 24 chilometri circa, niente male. E per riuscire a ricaricarlo completamente servono circa 5 ore in tutto.

Ma quali sono le prestazioni garantite del Cyberquad elettrico per bambini di Tesla? Possiamo dire che raggiunge una velocità massima di 16 km/h, è un veicolo mai visto prima d'ora, in grado di offrire momenti di grande divertimento ai più piccini, può essere usato infatti dai bambini dagli 8 anni in su. Il veicolo supporta un peso massimo di 68 chilogrammi, vanta un telaio in acciaio, sospensioni regolabili, freni a disco posteriore e barre luminose a LED. A bordo ci si può accomodare su un sedile imbottito, la postazione di guida è molto confortevole.

Negli USA, come abbiamo detto, il nuovo mini quad elettrico di Tesla è già acquistabile, i clienti lo possono ordinare sul sito web dell’azienda. Quanto costa? Il prezzo è di 1.900 dollari e le consegne, secondo quanto dichiarato dalla Casa, sono garantite entro le 2-4 settimane. Il chief designer dell’azienda ha anticipato in realtà il lancio ufficiale del Cyberquad for Kids di Tesla con il primissimo video in assoluto che Franz von Holzhausen ha pubblicato su Twitter. Siamo pronti a vedere in azione il nuovo mini quad elettrico.