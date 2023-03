Tesla taglia i prezzi e rientra negli incentivi

Fonte: iStock Una concessionaria Tesla

Comprare una Tesla potrebbe non essere mai stato così conveniente in Italia, con la Casa americana che ha deciso di tagliare i prezzi nel Bel Paese. Tutti coloro che non vedevano l’ora di mettere le mani su un modello elettrico del brand, infatti, potranno contare su dei prezzi ridotti in maniera drastica da parte di Tesla, con le auto di Musk che ora potranno anche essere acquistate con l’Ecobonus.

Tesla taglia i prezzi, i costi

La decisione di abbassare i prezzi in Italia apre le porte a un nuovo possibile boom del mercato per Tesla. Se molti appassionati vedevano solo come un sogno la possibilità di acquistare un’auto elettrica della Casa, ora quel sogno potrebbe trasformarsi in realtà perché acquistarne una non è mai costato così poco. Di recente, infatti, Musk ha deciso di abbassare nettamente i costi per uno dei modelli, la Model 3, per renderlo compatibile con gli incentivi italiani.

Si tratta di certo di una novità interessante, anche se bisogna fare le dovute precisazioni. A calare di prezzo, infatti, è la Model 3 con singolo motore elettrico e la trazione posteriore, l’unico modello che al momento rientrerebbe nell’Ecobonus. Infatti, seguendo i limiti di spesa previsti per l’acquisto di una nuova auto elettrica, la Model 3 non supera i 35.000 euro più IVA (42.700 euro).

Stando alla configurazione, infatti, il modello è calato fino ai 41.490 euro e il prezzo potrebbe ancora calare. Con l’obiettivo di guadagnare sempre più spazio anche nel mercato italiano, Tesla ha quindi sottolineato di aver reso disponibile una maggiore quantità di Model 3 a trazione posteriore con consegna entro la fine di marzo per il mercato nostrano, per “dare ai clienti la tranquillità che si aspettano in relazione alla finestra di consegna imposta dal programma di incentivi”.

La Model 3 nella versione a trazione posteriore con singolo motore elettrico, va ricordato, può contare su di una velocità massima di 225 km/h e su di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e autonomia di 491 km (già qui, tra l’altro, vi avevamo parlato del calo dei prezzi di Tesla in Europa).

L’obiettivo di Tesla entro il 2030

Importanti novità per il mercato italiano sì, ma anche tanti obiettivi nel lungo termine per Tesla che nell’annuale Investor Day ha dato una panoramica di quel che sarà il prossimo lavoro. Nonostante la delusione degli investitori per il mancato annuncio di nuovi modelli, Elon Musk ha svelato di avere in mente un traguardo industriale non di poco conto.

Il CEO Tesla, infatti, ha ammesso che entro il 2030 il brand punta a invadere i mercati mondiali con 20 milioni di veicoli all’anno, moltiplicando di otto volte l’attuale capacità produttiva che è di 2,5 milioni suddivisi tra Stati Uniti, Germania e Cina (qui vi abbiamo parlato del maxi richiamo di Tesla a causa di un problema a un software).

Una mole di veicoli elettrici straordinaria che, come svelato da Musk, richiede un grande investimento. A quantificarlo è stato il CFO di Tesla Zachary Kirkhorn che ha spiegato che servirebbero almeno 150 miliardi dollari per raggiungere l’obiettivo. Una parte di questa cifra è giù stata spesa, con 28 miliardi utilizzati i nuovi stabilimenti della Casa.