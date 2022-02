Tesla il più importante produttore di auto elettriche in USA

Il dominio di Tesla nella produzione di automobili elettriche in USA è sempre più incontrastato. Per la Casa di Elon Musk, arriva l’investitura da parte del Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden che la elegge come l’azienda produttrice più importante di tutta la Nazione.

La dichiarazione è arrivata nel corso del discorso tenuto dal presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca, quando ha detto a chiare lettere che “L’America guiderà il mondo nei veicoli elettrici”, annunciando il nuovo investimento della Tritium, un impianto a Lebanon, in Tennessee che produrrà fino a 30 mila caricabatterie veloci “made in USA” all’anno per mezzi di trasporto elettrici, andando così a creare oltre 500 posti di lavoro in tutto il Paese.

USA, il Presidente Biden incorona Tesla

Il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha successivamente nominato per la prima volta Tesla come “il più importante produttore di veicoli elettrici del Paese”. Una dichiarazione epocale per Biden che qualche tempo prima era stato criticato apertamente dallo stesso Elon Musk, il quale si chiedeva per quale motivo non avesse mai espresso parole di riconoscimento nei confronti di Tesla, mantenendo il silenzio sul primato della Casa automobilistica nel settore delle vetture a zero emissioni.

A tal proposito, dopo l’investitura da parte di Biden, Elon Musk ha postato sul suo account Twitter un messaggio che menziona il riconoscimento del Presidente degli Stati Uniti d’America, accompagnato da una emoticon sorridente.

Lo straordinario successo ottenuto da parte di Tesla, eletta la più grande Casa produttrice di veicoli elettrici negli USA, non si limita certamente ai confini Nazionali. Quello di Elon Musk è un colosso che ha invaso il mercato a livello internazionale, riuscendo a competere e in alcuni casi, anche a superare, le grandi aziende automobilistiche attive da decenni in tutto il mondo.

Il ruolo di Tesla nel mercato internazionale

Tesla vanta un successo straordinario, per esempio, anche nel Vecchio Continente: non a caso la Tesla Model 3 è l’auto più venduta d’Europa. Il modello della Casa di Palo alto, nel mese di dicembre del 2021, ha raggiunto un totale di 27.358 immatricolazioni in Europa, superando nella speciale classifica la Peugeot 208 e la Renault Clio che vantano rispettivamente 20.186 e 18.937 immatricolazioni.

Il 2021 è stato un anno da record per Tesla, con numeri eccezionali, nonostante la crisi che ha colpito tutto il settore automotive a livello mondiale, sia a causa della pandemia di Covid-19 che per la carenza di microchip. Complessivamente il costruttore a stelle e strisce, nel corso del 2021, ha immatricolato qualcosa come 963.172 unità, ottenendo un incremento dell’87% in più rispetto a quanto accaduto nell’anno precedente.

Numeri eccezionali che confermano quanto di buono fatto fino a oggi dal brand di Elon Musk che non intende comunque adagiarsi e dormire sugli allori, ma prepara novità in arrivo per il futuro. Sono diversi i modelli che entreranno a far parte del listino Tesla: su tutti una versione low cost della Model 2, con dimensioni ridotte ed equipaggiamenti di serie meno ricercati e meno costosi, così da poter abbattere i costi e diminuire il prezzo finale per il consumatore.