Tesla Model Y negli Usa vende più del Model 3

Tesla supera Tesla: negli Stati Uniti, nella classifica delle auto elettriche più vendute dei primi 4 mesi del 2021, Tesla Model Y scalza Tesla Model 3. Il SUV della Casa californiana ha infatti registrato 48.354 unità, contro le 26.983 della ‘sorella’ berlina, secondo i dati forniti da CleanTechnica.

Tesla Model Y negli Stati Uniti è sul mercato da tempo. Eppure proprio nelle ultime settimane ha fatto segnare notevoli numeri di vendite, superando Tesla Model 3, il modello più economico del marchio fondato da Elon Musk, da oltre 530 km d’autonomia. In Europa Model Y non è ancora arrivato, complici anche i ritardi dell’attivazione dello stabilimento tedesco GigaBerlin, la più grande fabbrica di batterie al mondo.

Tesla Model Y verrà prodotto proprio nello stabilimento situato in Germania. In teoria, sulla carta, la fabbricazione sarebbe dovuta incominciare il prossimo luglio. In Europa comunque i primi esemplari dovrebbero essere disponibili entro la fine dell’anno. Tesla Model Y ha un design pulito e un abitacolo spazioso. Il SUV 100% elettrico è lungo 4,78 m e la capacità di carico arriva a 1.900 litri abbattendo i sedili. È inoltre presente un vano sotto il cofano anteriore. Tesla ha prodotto 2 varianti Model Y: una a trazione posteriore con 287 CV e 540 km di autonomia, e un’altra a trazione integrale con 2 potenze, 351 CV e 462 CV, con 505 km e 480 km di autonomia rispettivamente.

La vettura può essere personalizzata con uno spoiler in fibra di carbonio, la pedaliera in alluminio, l’assetto ribassato e l’impianto frenante maggiorato. A disposizione c’è persino la modalità più prestazionale, studiata per la guida in pista e denominata track. Sempre tra gli optional è possibile avere la guida autonomia Tesla Autopilot, che permette, tra le altre cose, la gestione dello svincolo autostradale in base al percorso impostato sul navigatore. Inoltre, nei Paese in cui la guida autonoma è legale, l’Autopilot consente alla vettura di partire dal parcheggio per andare a prendere il suo proprietario.

Negli USA il SUV elettrico è presente nella versione AWD Long Range da oltre 500 chilometri di autonomia. Il suo prezzo, dopo il ribasso apportato dalla stessa azienda di Palo Alto poco prima del lancio, è di 63.980 euro.