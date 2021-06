Il modello di Tesla più veloce di sempre

editato in: da

Tesla non si ferma più: il brand californiano di Elon Musk ha presentato il suo modello più veloce di sempre, la Model S Plaid, una berlina capace di raggiungere i 320 km/h di velocità massima e con un’autonomia dichiarata di 628 km.

Dopo aver infranto l’ennesimo record della sua storia, superando la quota di 185.000 unità distribuite a fronte delle stime che ne prevedevano 88.000, Tesla introduce diverse novità estetiche sulla Model S Plaid: i designer della Casa di Palo Alto hanno sviluppato una serie di modifiche che riguardano gli esterni del modello, mentre hanno completamente riprogettato da zero tutti gli interni.

Le modifiche più importanti degli esterni riguardano il nuovo paraurti anteriore, caratterizzato da uno spoiler più accentuato rispetto agli altri modelli presenti all’interno del listino Tesla. Sono nuovi anche i gruppi ottici, così come il badge con la scritta “Plaid“.

Gli interni, come detto, sono stati praticamente riprogettati con nuovi sedili, una nuova plancia e schermi inediti che abbandonano l’orientamento verticale. Uno schermo touchscreen è a disposizione di guidatore e passeggero con soluzioni aggiuntive che facilitano ulteriormente il controllo delle funzioni in movimento.

Il nuovo comando dello sterzo, ottimizzato per l’autopilot, garantisce una migliore visibilità della strumentazione interna. Le numerose modifiche dell’abitacolo hanno permesso di spostare i sedili anteriori più avanti: una soluzione, questa, che ha portato all’aumento dello spazio per le gambe di tutti i passeggeri.

Sulla Tesla Model S Plaid, presentata in un momento storico in cui Elon Musk valuta l’introduzione di nuove Tesla a costi più contenuti, debuttano anche i Waypoint che inseriscono le tappe intermedie offerte dal navigatore in automatico, e il terzo schermo posteriore che consente ai passeggeri seduti dietro di connettersi internet, guardare un film oppure giocare con i videogame.

La nuova Plaid utilizza un pacco batterie di ultima generazione e motori con copertura in fibra di carbonio da 20.000 giri al minuto con trasmissione a singola velocità. L’autonomia dichiarata dalla Casa californiana è di 628 km, 300 dei quali rigenerabili in appena 15 minuti sfruttando i nuovi Supercharger. La potenza della Plaid è di 1.020 Cv con una velocità massima di 320 km/h che la rendono la Tesla più veloce di sempre. Il modello verrà proposto a un prezzo di listino base di 130.970 euro.