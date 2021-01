Tesla Model 3, prezzo mai così basso in Italia

editato in: da

Tesla produce tra le migliori auto elettriche al mondo, anche in Italia il brand è molto apprezzato dalla clientela. Sono tanti infatti gli utenti interessati che però spesso vi rinunciano soprattutto per i tempi di attesa, a volte molto lunghi, oltre che per i prezzi, non accessibili a tutti.

Non è sempre così in effetti, le tempistiche variano e non per forza sono così lunghe. Ma oggi c’è una grande novità che potrebbe semplificare molto la vita dei cittadini italiani. Sfruttando la pronta consegna potrebbe essere semplice e veloce avere una Tesla realizzata negli stabilimenti dell’eclettico CEO Elon Musk. Una delle più ambite vetture a zero emissioni sul mercato.

Ma la novità in realtà è quella lanciata anche attraverso il sito Tesla Club Italy, un abbassamento molto cospicuo dei prezzi della Tesla Model 3. Prima di questo cambio, il prezzo delle tre versioni della Model 3 era 50.990 euro per la Standard Range Plus, 57.920 euro per la Long Range, 65.490 euro per la Performance. Si applicavano i diversi ecoincentivi (solo su Standard e Long Range) di 4.000 euro incluso il contributo statale Ecobonus, di 1.000 incluso il contributo statale legge 30 Dicembre 2020 n. 178 e di 1.000 + IVA incluso sconto venditore legge 30 Dicembre 2020 n. 178.

Oggi i prezzi sono scesi parecchio, la versione Performance per la prima volta entra a far parte degli incentivi, poiché il suo prezzo è sceso sotto al limite di 61.000 euro con IVA. Così i nuovi prezzi con ecoincentivo, si sono abbassati a 42.750 euro per la Standard Range, 48.750 euro per la Long Range e 55.750 euro per la Performance. In caso di rottamazione il prezzo può beneficiare di ulteriore ribasso.

Quasi sempre nei centri di distribuzione del brand di Palo Alto ci sono delle auto disponibili e pronte per l’acquisto. Oppure un utente può far sempre richiesta di una formula di noleggio, di leasing oppure di finanziamento classico. Piani che sono offerti da Tesla sia per i privati, che per i possessori di Partita Iva che per le aziende. I prezzi sono convenienti, nelle formule di leasing ricordiamo che la durata del contratto e l’anticipo, oltre alla percorrenza annua decisa, sono variabili a seconda delle esigenze dell’utente interessato.