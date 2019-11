Tesla Model 3, in Lombardia risparmi più di 15.000 euro

editato in: da

Tesla Model 3, la berlina elettrica ed ‘economica’

La Tesla Model 3 è una delle auto elettriche di Elon Musk di maggiore successo, prodotta dalla Casa pioniera del settore delle vetture a zero emissioni tanto apprezzate a livello globale e che oggi sta facendo buoni numeri anche in Europa.

Dopo aver dato la strepitosa notizia dell’apertura della prima Gigafactory (la numero 4) di Tesla in Europa, che aprirà le sue porta in Germania, nella città di Berlino, oggi parliamo di come in Lombardia si possano risparmiare molte migliaia di euro nel caso in cui si decida di comprare una Tesla Model 3. L’auto è denominata ‘vettura della rivoluzione elettrica’, e come ben sappiamo ormai dal mese di aprile di quest’anno è ordinabile anche in Italia.

In ogni caso, la notizia eccezionale di oggi è che se abitate in qualsiasi località che fa parte della Regione Lombardia, allora potrete comprarvi una Tesla Model 3 nuova e fiammante ad un prezzo davvero conveniente. Questo è possibile grazie a una combo straordinaria tra gli incentivi statali, gli incentivi regionali e anche lo sconto della filiale.

Il prezzo finale, considerando la somma di tutti questi sconti possibili, scende addirittura a meno di 35.000 euro, arriva a 33.500 euro circa, considerando che il prezzo di listino per il mercato italiano è di 49.500 euro, si andrebbero a risparmiare niente meno che 16mila euro. La Regione Lombardia è quella più fortunata di tutte, almeno per il momento, ma ci sono anche altre regioni che godono di privilegi simili.

Per esempio nella Provincia di Trento la somma dei vari incentivi porta ad un risparmio di 12.000 euro sul prezzo finale, 6mila (secondo ANSA) sono quelli locali. Nella Provincia di Bolzano invece il prezzo si ridimensiona ma comunque è buono, visto che tra incentivi locali, bonus statali e sconti si vanno a risparmiare circa 10.000 euro.

Ci sono anche altre regioni, come quelle a statuto speciale, che beneficiano di particolari incentivi locali sulle auto elettriche anche molto interessanti, ad esempio il Friuli Venezia Giulia beneficia di un contributo di 5.000 euro. In Veneto ci si ferma invece a 3.500 euro, a cui poi si aggiunge l’Ecobonus di 4.000/6.000 euro. Il rivenditore Tesla poi offre uno sconto massimo di 2.000 euro.