Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Tesla Model 3 Highland: la nuova versione della berlina elettrica di successo

Tesla ha dichiarato che tra pochi giorni, a partire dal 14 agosto, cesserà la produzione dell’attuale versione della berlina elettrica di successo Model 3 presso la Gigafactory cinese, che si trova a Shanghai. Questo significa che la produzione della Tesla Model 3 Highland potrebbe è sempre più vicina.

Sta sicuramente per prendere il via la realizzazione del modello futuro della berlina elettrica di Elon Musk, anzi sembra che in Cina siano già usciti dalle linee dello stabilimento i primi modelli pre-produzione.

Come sarà la nuova Model 3

Ad oggi Tesla non ha mai rilasciato delle immagini ufficiali e nemmeno informazioni dettagliate sulla nuova Model 3 Highland, anche se sul web circolano da tempo rumors su questo nuovo modello, che sembra essere prossimo alla produzione.

Guardando alcune foto spia che sono apparse in rete nelle ultime settimane, qualcuno ha azzardato delle ipotesi, fornendo dei probabili dettagli: la parte anteriore potrebbe essere leggermente più lunga rispetto alla versione attuale e dall’alloggiamento della fotocamera laterale sembra esserci una nuova piega che attraversa il pannello della porta anteriore.

Altri hanno ipotizzato che la nuova Tesla Model 3 Highland sarà dotata del sistema Tesla Vision, l’Autopilot del brand che funziona grazie a una serie di telecamere realizzate e installate ad hoc, e non più ai sensori a ultrasuoni. L’auto potrebbe anche montare, a questo punto, l’Hardware 4.0, che dona una visione più nitida dell’ambiente circostante, una migliore funzionalità Full-Self Driving (FSD) e un maggior campo visivo. Tutte caratteristiche che la Casa di Palo Alto ha già inserito sulla Model S e sulla Model X all’inizio del 2023, e poi anche sulla Model Y.

Sempre per quanto riguarda l’aspetto della nuova Tesla Model 3 Highland, c’è anche chi ipotizza l’adozione di fari più eleganti, di un nuovo paraurti anteriore e di cerchi inediti, ma anche di luci posteriori ridisegnate, come il diffusore.

Quando arriverà

La data esatto del lancio della nuova Model 3 non si sa, al momento non è chiaro nemmeno quando inizierà realmente a essere prodotta. Il progetto denominato Highland altro non è che il restyling della berlina elettrica di successo prodotta dalla Casa di Elon Musk. L’auto con tutta probabilità arriverà sul mercato all’inizio del 2024.

Potrebbero cambiare anche gli interni della berlina. Il tessuto verrà usato probabilmente come rifinitura principale, non è detto che Tesla non tenti per la prima volta con l’adozione dell’Alcantara, un classico sulle vetture sportive.

Nelle prossime settimane probabilmente Tesla si spingerà e svelerà alcuni dettagli e le prime immagini ufficiali della nuova Model 3 (l’auto elettrica più venduta), in questo modo potremo capire meglio come sarà il restyling della berlina elettrica di successo.

Il prezzo di listino

È chiaro che, non avendo ancora alcuna informazione ufficiale sull’auto, al momento non sappiamo nemmeno nulla riguardo il prezzo di listino della nuova Tesla Model 3 Highland. Considerando i prezzi attuali delle vetture del brand in Italia oggi, possiamo immaginare che il restyling dell’elettrica di successo potrà costare all’incirca 45.000/50.000 euro, ma ovviamente è ancora tutto da vedere.

Restiamo in attesa di nuovi dettagli e, soprattutto, di informazioni ufficiali che dovrebbe arrivare direttamente dalla Casa madre. Intanto, continuano a sognare e immaginare come sarà la nuova Model 3.