Tesla Model 3, l’auto elettrica più venduta al mondo

La Tesla Model 3 si trasforma in una super sportiva

Il mercato delle auto elettriche continua a vivere un momento positivo, di crescita a livello globale, nonostante la situazione globale per il settore automotive non si sia ancora ripresa dalla grande crisi dovuta al Covid-19 e al conseguente lockdown.

Il mese di marzo 2021 ha visto un totale di circa 351.000 immatricolazioni di auto elettriche nel mondo, che rappresentano una crescita del 145% rispetto allo stesso periodo del 2020, quando il settore era praticamente fermo. Tra i modelli elettrici che nel primo trimestre del 2021 hanno venduto di più al primo posto c’è la Tesla Model 3, che anche a livello europeo ha raggiunto un risultato molto importante sul mercato.

Alta vettura di grandioso successo, di cui tra l’altro abbiamo parlato moltissimo proprio per il consenso ricevuto (e per aver battuto Tesla in Cina), è la Wuling Hongguang Mini EV, la famosa citycar cinese che ha registrato dei numeri di vendita molto alti. Un altro modello di Palo Alto al terzo posto, all’ultimo gradino del podio troviamo infatti Tesla Model Y. Il SUV americano al momento non è ancora venduto in Europa, eppure ha già raggiunto grandi numeri.

Probabilmente, arrivando anche nel nostro continente e aumentando la sua produzione, Model Y potrebbe scavalcare la Hongguang, facendola scivolare di una posizione nella classifica delle auto elettriche più vendute al mondo nel 2021. È lo stesso Elon Musk, CEO di Tesla, a pensare che Model Y possa fare anche meglio della Model 3, che da sempre ha un’ottima posizione sul mercato globale.

I primi tre modelli della classifica presentano numeri molto distanti da quelli delle vetture che si trovano dal quarto posto in poi. Nissan Leaf, vettura elettrica che conosciamo benissimo e molto apprezzata in Europa, si guadagna una buona sesta posizione nel mondo, niente male. Lo stesso per Hyundai Kona electric, all’ottavo posto, e per Audi e-tron, in nona posizione. Volkswagen ID.3 alla tredicesima posizione, deve fare ancora un po’ di strada; al momento infatti è venduta solo in Europa.

Decima posizione per Renault Zoe, auto elettrica molto venduta sul nostro mercato, e dodicesima invece la Kia e-Niro, anche questa niente male in Europa.