La Tesla più economica si farà: arrivano conferme

Fonte: iStock Elon Musk ha confermato che la sua Casa automobilistica sta lavorando a una nuova piattaforma più economica per la mini Tesla

Dopo un lungo rincorrersi di voci e relative smentite, andato avanti per alcuni anni, arriva finalmente la conferma: la Tesla economica si farà. A parlare del nuovo modello, che dovrebbe posizionarsi sotto la Tesla Model 3, è stato lo stesso Elon Musk.

Nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei risultati del terzo trimestre 2022, l’istrionico fondatore del marchio automobilistico ha infatti fatto sapere che i tecnici californiani sono al lavoro su una nuova piattaforma, più piccola ed economica rispetto a quelle in uso ora, sulla quale dovrebbe essere sviluppata la “mini Tesla“. C’è da dire, però, che le tempistiche per la presentazione di questo nuovo modello non sono immediate: la priorità, al momento, è il lancio commerciale del Semi e del Cybertruck.

Come sarà la Tesla economica: al via lo studio sulla piattaforma

Come sua abitudine, nel corso dell’ultima trimestrale il CEO di Tesla ha fornito diversi dettagli su quella che dovrebbe essere la Tesla economica. Secondo quanto dichiarato da Musk, il team di ricerca e sviluppo è ora impegnato nella progettazione di una piattaforma più economica, scalabile e piccola che dovrebbe consentire al produttore californiano di realizzare auto più economiche.

Scendendo nel dettaglio, il fondatore di Tesla e SpaceX (tanto per citare due delle aziende nate dalla mente di Musk) ha spiegato che la piattaforma costerà circa la metà rispetto a quella utilizzata per la Model 3/Y, consentendo così di abbattere il prezzo di listino per la piccola berlina. Un’auto che dovrebbe consentire di ampiare in maniera considerevole la fetta di clientela e garantire a Tesla di riconquistare il primo posto nella graduatoria dei costruttori di veicoli elettrici, perso la scorsa estate a vantaggio dei cinesi di BYD.

Stando a quanto dichiarato da Musk nel corso della conferenza con stampa e investitori, il volume di produzione della mini Tesla supererà quello di tutti gli altri modelli messi insieme. Per riuscirci, la Casa californiana farà tesoro di tutto ciò che ha imparato nel corso dello sviluppo di S, X, 3, Y, Cybertruck e Semi.

Tesla economica: costi e disponibilità

Come si intuisce facilmente, lo sviluppo della “mini Tesla” è appena alle sue fasi embrionali e ogni tentativo di previsione – anche il più plausibile – potrebbe essere smentito nel giro di qualche settimana o anche meno. Per questo, parlare di prezzo e di disponibilità della Tesla economica è quanto meno prematuro.

Alcuni, ad esempio, ipotizzano che la piccola berlina del produttore californiano potrebbe essere svelata nel 2025 per poi essere messa in produzione e in vendita nel minor tempo possibile. Quantificare questo “minor tempo”, però, è complesso: il Cybertruck, ad esempio, è stato presentato nel 2019 e forse verrà messo in vendita solo nel 2023, o addiritttura più tardi. Insomma, per poter mettere le mani su una Tesla economica potrebbe essere necessario attendere addirittura il 2030.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, appare difficile che possa essere rispettata la previsione di Elon Musk di una Tesla a meno di 25 mila dollari. Visto il mutato orizzonte economico-finanziario mondiale (con inflazione in doppia cifra un po’ ovunque) e la persistente crisi dei microchip, possibile ipotizzare un prezzo di listino decisamente più elevato.