Tesla down, auto bloccate per un problema al server

Quello che è accaduto alle vetture elettriche di Tesla nei giorni scorsi sembra incredibile, eppure purtroppo può succedere anche ai migliori, soprattutto con le vetture di nuova generazione, che funzionano esclusivamente tramite comandi elettronici all'avanguardia. E così “anche i migliori sbagliano”, le auto elettriche per eccellenza sono andate in blocco totale.

Un grave problema all’app di Tesla, che viene usata come chiave di accensione dei veicoli di Elon Musk da parte dei guidatori, ha fermato tutto: decine di possessori del veicolo non hanno potuto accendere la loro macchina e partire. Un grande disagio, moltissimi utenti hanno pubblicato sulle loro pagine social le foto in cui si vedeva il messaggio che compariva una volta che si provava ad accendere l’auto. Una frase che comunicava l’errore che interessava appunto l'app della Casa automobilistica di Palo Alto, che non consentiva al conducente di connettersi al proprio veicolo e quindi di farlo partire.

Elon Musk come sempre ci mette la faccia, e non avrebbe potuto non farlo in una situazione simile. Infatti l’amministratore delegato di Tesla, noto in tutto il mondo per le sue iniziative bizzarre (oltre che ovviamente per essere a capo di un’azienda di grandioso valore, che oggi apre le porte alla sua prima Gigafactory europea, a Berlino), ha risposto personalmente alla denuncia di un uomo della Corea del Sud. Su Twitter gli ha infatti scritto: “Controllo”, e poi ha subito assicurato che l’app sarebbe presto tornata a funzionare. E così è stato.

Tutto questo è successo nel pomeriggio di venerdì scorso, gli utenti che hanno segnalata la problematica e che quindi sono rimasta bloccati in auto senza poter partire sono stati circa 500 in tutto, secondo i dati raccolti dal sito di monitoraggio delle interruzioni DownDetector. Dopo 5 ore le persone che segnalavano il problema erano poco più di 60. Elon Musk dimostra la sua vicinanza ai clienti e utilizzatori delle sue auto elettriche, e anche in questa occasione ha deciso infatti di pubblicare un twit rivolto a tutti gli utenti danneggiati dal blocco dell’app (e non solo). Sul suo post social ha promesso: “Ci scusiamo, adotteremo misure per garantire che ciò non accada di nuovo”.