Tesla CyberTruck, il lancio del veicolo sarà anticipato di un anno

editato in: da

Ormai è diventata famosa la figuraccia disastrosa che ha fatto Elon Musk durante la presentazione del suo nuovo veicolo Tesla CyberTruck. Il video è praticamente diventato virale e dopo questa clamorosa gaffe, anche se giustificata dal Ceo, oggi sappiamo il timing di lancio.

Innanzitutto l’auto verrà presentata sul mercato in tre differenti livelli di potenza, il grande annuncio della Casa parla della versione Tri Motor AWD che verrà lanciata sul mercato con un anno di anticipo rispetto a quello che ci aspettavamo e che il costruttore stesso aveva previsto inizialmente. Verrà invece lanciata più avanti la versione del nuovo Tesla CyberTruck con il livello di potenza più basso.

Su Business Insider si legge che queste nuove decisioni sono state prese in corso d’opera e smentiscono quindi quello che era stato detto durante la presentazione ufficiale, visto che Elon Musk sembrava aver deciso che la versione del debutto avrebbe dovuto essere l’entry level, che invece posticipa il suo ingresso sul mercato al 2022. A partire dall’inizio del 2021 verrà prodotta la versione Tri Motori AWD e invece quella con il motore singolo slitterà all’anno successivo.

Tesla adotta la stessa strategia decisa per il lancio della Model 3, che si è presentata da subito sul mercato nelle sue versioni dotate di specifiche e prestazioni di un certo livello, con lo scopo di riuscire a imporsi sin da subito sul mercato in maniera aggressiva. La gamma completa di Tesla Cybertruck vede la versione base che offre 400 km di autonomia e che viene venduta ad un prezzo di listino di 39.900 dollari. Poi c’è la versione successiva che è quella Dual Motor, che è in gradi di garantire un’autonomia maggiore, di 480 km, e che viene venduta ad un prezzo di listino di 49.900 dollari, in cima alla scala c’è proprio lei, quella che viene lanciata oggi per prima, si tratta della Tri Motor AWD con la grandiosa autonomia di 800 km e prezzi a che partono da 69.900 dollari.

Dal momento della presentazione Tesla Cybertruck continua a far parlare di sé in maniera incessante, dal video mentre sfida un Ford F-150 al tiro alla fune, all’ultima notizia sul fatto che è stato arruolato dalla Polizia di Dubai e da altre Forze dell’Ordine nel mondo. Sicuramente è un’auto che sta riscuotendo già successo, nonostante l’inizio non sia stato così vincente.