Tesla Cybertruck: finalmente lo vediamo

La pagina web dedicata al pick up compare anche sul sito italiano del produttore: arrivo in vista?

Dalla presentazione in grande stile sono passati ormai quattro anni. Ma, a parte qualche sparuto video o immagine comparsi in Rete chissà come, del Tesla Cybertruck sembravano essersi perse definitivamente le tracce. L’inizio della produzione del pick-up avveniristico è stata annunciata più volte, ma sino a ora dalle linee di assemblaggio non è uscito un esemplare pronto a essere venduto.

L’attesa, però, sembra essere finalmente destinata a finire. Stando al alcune informazioni trapelate nei giorni passati dalla California, Tesla starebbe finalmente terminando i lavori di rifacimento della Gigafactory di Austin (Texas) dedicata all’assemblaggio del Cybertruck e starebbe intensificando le assunzioni. Tradotto in soldoni: la produzione si avvicina e con essa anche il momento in cui sarà possibile mettersi dietro al volante. Un’indiscrezione avvalorata anche dalla comparsa della pagina web sul sito italiano di Tesla: anche gli appassionati italiani del marchio statunitense potrebbero ben presto pre-ordinarlo.

Tesla Cybertruck anche in Italia

Il momento del Cybertruck sembra essere finalmente arrivato. Anche per gli automobilisti italiani. Nei giorni passati sul sito web italiano di Tesla ha fatto la comparsa, piuttosto in sordina, la pagina dedicata al pick-up. Le informazioni e le immagini sono le stesse disponibili anche sul sit internazionale, ma si tratta comunque di un segnale importante per il mercato e per gli appassionati italiani.

Si tratta della conferma che a breve anche gli showroom Tesla presenti nel nostro Paese potrebbero tornare ad accettare le prenotazioni per l’avveniristico pick-up elettrico. Occorre ricordare, infatti, che nella prima metà del 2022 il produttore statunitense aveva deciso di bloccare gli ordini in arrivo da Europa e Cina. Si trattava del periodo “più buio”, quello dei continui rinvii all’inizio della produzione e dell’incertezza sul futuro stesso della vettura.

Incertezza che, dunque, dovrebbe essere stata definitivamente messa da parte, vista la comparsa della pagina web anche in italiano. Un segnale preciso che il produttore californiano si prepara a dare il via alla produzione del Cybertruck e alla sua successiva commercializzazione. Anche in Italia.

Cybertruck, produzione sempre più vicina: le ultime novità

A ulteriore conferma, come accennato anche inizialmente, troviamo anche le ultime voci che arrivano direttamente dalla California. Secondo indiscrezioni riportate da alcuni siti web statunitensi, i lavori di adeguamento della Gigafactory di Austin sarebbero quasi terminati. Ciò vuol dire che il sito produttivo texano è ormai pronto ad accogliere i battery pack e le altre componenti meccaniche e dare così il là alla produzione del pick-up elettrico. Non è affatto un caso, dunque, che nelle ultime settimane il numero di assunzioni ad Austin siano aumentate vertiginosamente: servono nuovi operai e tecnici per seguire le operazioni di assemblaggio.

Come sarà il Tesla Cybertruck e quando arriva in Italia

Gli ultimi video circolati in Rete, infine, hanno mostrato alcuni dettagli mai emersi sinora. Uno degli ultimi esemplari “avvistati” aveva l’asse posteriore sterzante, così da rendere più maneggevole, sicuro e facile da guidare un mezzo che fa della stazza e delle grandi dimensioni i suoi due punti di forza.

Un veicolo che, molto probabilmente, non vedremo in Italia prima del nuovo anno. La produzione del Cybertruck dovrebbe prendere il via a cavallo tra i mesi di maggio e giugno. I primi esemplari, dunque, dovrebbero essere consegnati nella seconda metà dell’anno, probabilmente in edizione e numero limitato. Per la distribuzione di massa, dunque, potrebbe essere necessario attendere il 2024.