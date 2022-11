Tesla Cybertruck: annunciato l’inizio della produzione

Fonte: Tesla Il Tesla Cybertruck potrebbe vedere la luce entro la fine del 2023: sarà prodotto ad Austin, Texas

Soltanto tre settimane fa ne sono stati avvistati due nella Giga Texas, ad Austin: probabilmente nuovi prototipi, o vetture test. La notizia ufficiale è arrivata pochi giorni dopo: il Tesla Cybertruck entrerà finalmente in produzione nel 2023. Il mostruoso pick-up, che è stato presentato da Elon Musk in persona tre anni fa e che è già stato pre-ordinato da oltre un milione di clienti in tutto il mondo, sarà prodotto nella nuova Gigafactory texana, e potrebbe arrivare sul mercato entro il prossimo anno.

Tesla: il Cybertruck si farà

All’inizio sembrava una semplice indiscrezione, una di quelle boutade più o meno realistiche che ogni tanto sembrano sfuggire di bocca al CEO di Tesla (e Twitter) Elon Musk. La fuga di notizie sul Tesla Cybertruck è iniziata con la pubblicazione della relazione finanziaria del terzo trimestre 2022, in cui vengono riportate le capacità delle linee produttive di ogni stabilimento Tesla. Secondo quanto riportato da Teslarati, il Cybertruck si trova ufficialmente in fase di “allestimento” in Texas, fianco a fianco con le linee produttive della Model Y, che per il prossimo anno puntano alle 250.000 unità.

Quanto indicato nei documenti di Tesla resta, in ogni caso, una previsione: il Cybertruck non è un’automobile qualsiasi, e neanche una Tesla qualsiasi; costruito intorno a un esoscheletro in acciaio inossidabile laminato a freddo, il Cybertruck presenta uno dei design più originali a oggi sul mercato, e non è certo che in produzione fili tutto liscio. Per la produzione di massa dev’essere messo a punto un processo produttivo completamente nuovo per la Casa di Palo Alto, che poco c’entra con quello già a regime per la Model Y, il “classico” SUV elettrico di Tesla (che vende più delle berline).

Cybertruck, un milione di ordini dal 2019

Sarà quindi la fabbrica più grande d’America a ospitare le linee produttive del pick-up più chiacchierato di sempre: dopo la celebre presentazione del veicolo, avvenuta in diretta mondiale ormai tre anni fa, il Cybertruck è tornato più volte a far parlare di sé. L’avvio della produzione, inizialmente fissato per la fine del 2021, è sparito dai piani aziendali e dalle timeline di produzione alla fine del 2021 senza troppe spiegazioni, mentre ancora non c’è totale chiarezza in merito agli allestimenti previsti.

All’inizio si parlava di tre livelli di allestimento con opzioni Single, Dual e Tri Motor, ma più recentemente Elon Musk ha lasciato intendere via Twitter che le cose potrebbero cambiare: si pensa infatti di sostituire la versione Single Motor, quella meno di successo, con un allestimento Quad-Motor, di cui non si ancora molto. “La produzione iniziale sarà una variante Quad Motor”, si legge nel tweet di Musk del dicembre 2021, “con controllo della coppia indipendente e ultrarapido per ogni ruota”.

Intanto, dal 2019, oltre un milione di clienti ha già pre-ordinato il proprio Cybertruck versando una caparra di appena 100 dollari, e le richieste sono arrivate così numerose che lo scorso maggio Tesla ha deciso di bloccare le prenotazioni del pick-up in Europa e in Cina. Secondo le ultime notizie, il Cybertruck potrebbe arrivare sul mercato in una fascia di prezzo compresa tra gli 80.000 e i 100.000 dollari. Il mostruoso pick-up di Tesla – capace di trainare fino a sei tonnellate e portare il peso di oltre una tonnellata e mezzo sul cassone – potrebbe addirittura vedere la luce prima della fine del 2023.