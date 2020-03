Tesla conquista l’Europa: questi segnali lo dimostrano

editato in: da

Forse all’inizio non ce lo aspettavamo, eppure Tesla oggi sta avendo un grandioso successo anche in Europa, e i vari marchi del settore automobilistico di maggiore tendenza nel Vecchio Continente stanno rimanendo abbastanza spiazzati dalla situazione.

In effetti forse l’errore è stato loro, quello di non prendere seriamente il brand o comunque di considerarlo un po’ troppo “lontano” da quelle che sono le tendenze dei nostri Paesi rispetto a quelli oltreoceano. Tesla invece, con il suo eclettico e super ambizioso CEO Elon Musk (che tutto il mondo conosce), sta facendo passi da gigante alla conquista dell’Europa.

Pare che dal momento del lancio della nuova Tesla Model 3 le cose siano iniziate a cambiare e infatti aziende di ottima fama come Mercedes e Audi stanno iniziando a provare la paura di non riuscire a stare al passo con l’azienda americana di Elon Musk. O almeno questo è ciò che sostiene Joey Klender su Teslarati, editoriale in cui il blogger ha scritto il suo pensiero, sostenuto da un dato molto importante e significativo, che l’ha fatto arrivare a questa conclusione.

Parliamo del successo che sta avendo la Tesla Model 3 in Europa, sono i numeri a dimostrarlo, ed effettivamente le auto vendute sono molte. Queste le parole di Klender: “La Model 3 ha dato prova di essere un’auto elettrica con un’ampia autonomia e alte performance, ma allo stesso tempo pare essere accessibile ai molti”.

Tesla Model 3 in effetti (lo dimostrano i numeri di JATO Dynamics) è stata una delle auto più vendute in Europa nel mese di dicembre 2019, superata per volumi soltanto dalla Volkswagen Golf, reginetta della Casa, arrivata alla sua ottava generazione, e dalla Renault Clio. Secondo quanto definisce il blogger, le Case europee non hanno avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di quel che stava succedendo.

Di seguito le considerazioni: “I produttori europei di auto di lusso hanno aspettato troppo a lungo prima di iniziare a sviluppare auto che potessero competere con Tesla, e ora le compagnie sono rimaste indietro. La Model 3 è già molto competitiva rispetto ad alcune auto come la Mercedes Classe C o la BMW Serie 3, auto che hanno un prezzo più alto, nonostante la Model 3 abbia una tecnologia superiore. Mentre Volkswagen e Mercedes hanno iniziato i loro sforzi verso l’elettrificazione, le Tesla continuano a crescere e migliorare tecnologie”.