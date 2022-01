Tesla è ancora l’auto più venduta in Europa

Abbiamo già parlato del successo ottenuto da Tesla, e da un modello in particolare, la Model 3, in Europa. L’auto elettrica di Palo Alto infatti è molto amata dagli automobilisti del Vecchio Continente, e le immatricolazioni della vettura infatti continuano ad alzarsi a ottimi livelli.

Ed è proprio così che Tesla Model 3 si conferma ancora una volta l’auto più venduta in Europa, i dati parlano chiaro. Il mese di dicembre 2021 ha visto la grandiosa leadership sul mercato della berlina elettrica di Elon Musk (il ricchissimo manager a capo di Tesla), che ha battuto tutte le altre auto per il numero di immatricolazioni in Europa. E non stiamo facendo il conto delle ‘sole’ unità elettriche vendute, ma dell’intero mercato automobilistico del Vecchio Continente.

I dati di vendita di Tesla Model 3 in Europa

E allora diamo un occhio ai numeri: la Model 3, berlina elettrica di Palo Alto, è la preferita in Europa, con un totale di 27.358 immatricolazioni. L’auto ha superato le unità vendute dalla Peugeot 208, una delle più apprezzate nel Vecchio Continente sin dal suo lancio, che ha ottenuto 20.186 immatricolazioni, e della Renault Clio, altro modello di successo in Europa, che ha totalizzato 18.397 unità vendute.

Un risultato che senza dubbio ha una strepitosa importanza, oltretutto già raggiunto anche lo scorso mese di settembre (e ne avevamo anche parlato infatti) e che si deve molto sicuramente anche al fatto che Tesla abbia spinto in maniera insistente le consegne nelle ultime settimane dello scorso anno, e questo le ha consentito di ottenere un grandioso record in Europa nell’ultimo trimestre del 2021.

Oltre a battere Peugeot 208 e Renault Clio (sul podio), la Tesla Model 3 è arrivata alla prima posizione della classifica in cui ci sono anche Dacia Sandero e Peugeot 2008 (il modello più venduto della Casa del Leone). Anche tra le auto elettriche di maggiore successo, la berlina di Palo Alto è al primo posto, precede Renault Zoe e Dacia Spring.

Il mercato auto in Europa

Della situazione che sta vivendo l’intero settore automobilistico oggi è inutile riparlarne, non perché non sia importante rimarcarlo, anzi, ma perché abbiamo approfondito il discorso in differenti occasioni, anche poche settimane fa. Abbiamo visto nuovamente dei numeri spaventosi, il mercato auto soffre ancora a causa delle conseguenze del Covid e del lockdown e anche della crisi dei semiconduttori, che sta rallentando spaventosamente le consegne di vetture nuove ai clienti.

E in questo scenario già pessimo, purtroppo quest’anno, a quanto pare, dovremo anche fare i conti con la totale assenza di ecoincentivi per l’acquisto di nuove auto. Le associazioni e gli enti di settore sono già al lavoro per muovere delle richieste al Governo, ma di questo abbiamo già parlato.

Tornando ai numeri di Tesla, possiamo assicurare che sono certificati da Jato Dynamics, che ha condiviso i dati del mercato auto in Europa relativi a dicembre 2021. Nonostante le difficoltà, il risultato di Tesla è sorprendente, è emersa come uno dei pochi brand in grado di migliorare la sua posizione nel mercato, con un ottimo numero di nuove immatricolazioni nell’ultimo mese dello scorso anno.