Tesla abbassa i prezzi delle sue auto in Europa

Fonte: ANSA Calano i prezzi di listino di Tesla in Europa

Nella classifica delle auto più vendute in molti mercati in Europa compaiono spesso ai primi posti le vetture di Tesla, la Model Y e la Model 3. E questo non accade solo nelle graduatorie dedicate alle auto elettriche, ma pure in quelle che coinvolgono tutte le tipologie di motorizzazione.

Il successo delle vendite di Tesla in Europa

La Tesla Model Y è stata l’auto più venduta in Europa nel mese di novembre 2022. In Italia invece è spesso tra i modelli elettrici più apprezzati dai clienti, e nell’ultimo trimestre dell’anno appena passato era in cima alla graduatoria per numero di immatricolazioni.

L’azienda con a capo Elon Musk, di cui abbiamo tanto parlato soprattutto di recente (detentore di un nuovo Guinness World Record negativo) è una di quelle che vende più auto elettriche in assoluto. Il 2022 è stato un anno molto difficile per le Case automobilistiche, Tesla compresa. La crisi di microchip e semiconduttori, la carenza di materie prime, le difficoltà logistiche, tutti gli stop causati dalla pandemia di Covid-19 sin dal 2020 e la crisi energetica hanno minato il comparto. Nonostante questo, la Casa di Palo Alto ha continuato la sua crescita progressiva.

Prezzi in calo per le auto di Tesla in Europa

Uno dei principali problemi legati ai modelli di Tesla in Europa oggi, nonostante i numeri delle vendite siano sempre ottimi, è legato al prezzo di listino delle Model 3 e Model Y, non proprio alla portata di tutti. Molti cittadini infatti non possono permettersi di spendere tanto per comprare la macchina nuova, ma nonostante questo, il successo del brand continua senza sosta.

Finalmente sembra che stiamo tutti uscendo dalle difficoltà e dai problemi che abbiamo dovuto affrontare in questi anni, e anche Tesla può permettersi di iniziare a diminuire i prezzi di listino delle sue auto in Europa. La Model 3 infatti viene proposta a partire da 44.900 euro, mentre la Model Y a partire da 46.990 euro.

Tesla Model 3 e Model y: caratteristiche

Tesla Model Y è arrivata in Italia nell’estate del 2021, circa un anno e mezzo fa. Si tratta di un SUV di medie dimensioni elettrico, lungo 475 cm, largo 192 e alto 162, di serie è prevista la verniciatura color Bianco Perla Micalizzato con cerchi Gemini da 19″, a richiesta si possono avere 4 altre differenti tinte per la carrozzeria (Rosso Micalizzato, Nero Pastello, Blu Oceano Metallizzato, Grigio Metallizzato) e cerchi in lega da 20 pollici.

Il SUV è molto versatile e in grado di garantire un’autonomia di 507 km (ciclo WLTP). Assicura uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi e una velocità massima di 217 km/h, garantisce un ottimo livello di comfort all’interno, con abitacolo e bagagliaio molto spaziosi. Non servono le chiavi per aprire e avviare la Model Y, così come accade per la sorella Model 3. Sono vetture elettriche di ultimissima generazione, che si connettono allo smartphone e con uno schermo touchscreen da 15 pollici, che consente di avere sottomano tutti i controlli dell’auto.

La Tesla Model 3 invece, che nel mese di marzo 2021 è stata anche l’auto elettrica più venduta al mondo (circa 351.000 immatricolazioni), anche a livello europeo ha raggiunto un risultato molto importante sul mercato, come anticipato. La Model 3 è una berlina elettrica, vettura compatta, tecnologica e dalle prestazioni sportive. Il suo design è moderno ed elegante, con una struttura realizzata in acciaio e alluminio progettata appositamente per garantire una sicurezza elevata. Le misure: 469 cm di lunghezza, 193 di larghezza e un’altezza di 144 cm, con un bagagliaio da 542 litri.