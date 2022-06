Arriva la terza generazione di uno dei SUV più amati

X1 è il modello entry-level nel mondo delle BMW X, uno dei SUV più amati della Casa, oggi è più attraente che mai. Nella sua terza generazione, vanta un design di carattere, una maggiore abitabilità, una digitalizzazione avanzata e, per la prima volta, un sistema di trazione completamente elettrico.

La versatilità e il piacere di guida si uniscono alla mobilità senza emissioni. Con il suo aspetto robusto, guidare la nuova BMW X1 regala un’esperienza di libertà e indipendenza, nel quotidiano e nei viaggi più lunghi. Il design all’avanguardia degli interni, l’ambiente sofisticato e la selezione molto più ampia di equipaggiamenti di serie rispetto al modello precedente valorizzano il suo carattere premium.

BMW X1: lancio a ottobre

La terza generazione del SUV sarà lanciata sul mercato nel mese di ottobre 2022; in quel momento i clienti potranno scegliere tra due motori a benzina e due motori diesel, abbinati entrambi a un cambio Steptronic a sette rapporti con doppia frizione di serie e, a seconda del modello, la trazione sarà anteriore o integrale intelligente con il BMW xDrive.

In seguito a queste versioni verrà offerta anche la BMW iX1 xDrive30 puramente elettrica, oltre a una coppia di modelli ibridi plug-in e altre due varianti a propulsione tradizionale con tecnologia mild hybrid a 48V. La nuova BMW X1 sarà costruita nello stabilimento del BMW Group di Regensburg, dove per la prima volta usciranno da un’unica catena di montaggio modelli con motori termici, sistemi ibridi plug-in e a trazione elettrica.

Il design della terza generazione del SUV

Il trattamento delle superfici, le linee e i dettagli di classe del design esterno della BMW X1 mostrano la sua identità di Sports Activity Vehicle in modo ancora più chiaro rispetto al passato. Il SUV si distingue per le sue proporzioni vigorose, i contorni quasi squadrati dei passaruota e il caratteristico stile BMW X del frontale e del posteriore.

Per quanto riguarda gli interni, la posizione di seduta rialzata e l’ambiente premium, progettato sulla BMW iX, contribuiscono a creare un’esperienza di guida unica. Gli elementi chiave del nuovo abitacolo sono il sottile quadro strumenti, il BMW Curved Display, il bracciolo “fluttuante” con pannello di controllo integrato e il vassoio per smartphone con illuminazione indiretta nella parte anteriore della console centrale.

I sedili di nuova concezione sono disponibili con l’opzione di rivestimenti in pelle Sensatec perforata e Vernasca. Tra gli optional i clienti hanno anche la possibilità di scegliere i sedili sportivi, la regolazione elettrica dei sedili con funzione di memoria e il supporto lombare con funzione di massaggio. Il comfort acustico e la protezione degli occupanti sono stati ulteriormente migliorati.

Il primo modello elettrico

La nuova BMW iX1 xDrive30 è la prima vettura elettrica a trazione integrale introdotta dal brand nel segmento delle compatte premium. Il SUV a zero emissioni presenta due unità di trazione integrate sull’asse anteriore e posteriore, in grado di sprigionare la potenza combinata di 230 kW/313 CV e una coppia complessiva di 494 Nm. Il SUV scatta da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

Le motorizzazioni a listino

Per le varianti ibride plug-in di nuova BMW X1 sarà impiegata la tecnologia BMW eDrive di quinta generazione. Questa scelta comporta chiaramente dei significativi progressi rispetto alla generazione precedente in termini di sportività, efficienza e capacità di ricarica. È stato registrato anche un importante aumento dell’autonomia elettrica.

La nuova BMW X1 sarà a listino con una scelta di motori a combustione: due unità a benzina e due diesel, entrambi facenti parte della nuova generazione di motori Efficient Dynamics del BMW Group. La tecnologia mild hybrid a 48V di seconda generazione, con un motore elettrico integrato nel cambio Steptronic a sette rapporti, contribuisce ad aumentare l’efficienza e l’erogazione di potenza dei due motori. E ora, non ci resta che attendere ottobre per toccare con mano la terza generazione del SUV più amato, BMW X1.