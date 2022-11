Teoresi e Formula SAE: premiata la Squadra Corse dell’Università di Napoli

Fonte: Teoresi City car elettrica YOYO, realizzata da Teoresi e WEV

La Formula SAE è una competizione tecnico-sportiva alla quale partecipano studenti provenienti dalle università di tutto il mondo, che progettano e realizzano vetture da corsa. In questo ambito, il team di UniNa Corse – Squadra Corse Federico II di Napoli – si è aggiudicato il TeoRace Special Award “Electronics development process: innovative controls, methods and architectures award”. Si tratta di uno speciale premio assegnato alla miglior progettazione elettronica.

È stata proprio Teoresi, società d’ingegneria specializzata in tecnologia all’avanguardia per l’automotive – nell’ambito delle attività di R&D per la guida autonoma – a premiare il team napoletano per “la progettazione di un sistema elettronico innovativo e per la conoscenza e l’applicazione di metodologie, strumenti e processi di sviluppo del software a livelli decisamente qualificati e professionali”.

Il premio speciale

La squadra di UniNa Corse, capitanata dal Team Leader Simone Giordano, ha ricevuto il premio TeoRace da parte di Teoresi. Nel dettaglio, il premio consiste in un trofeo e in un tool innovativo per la progettazione: Intrepid Control Systems, che permette di gestire le reti di comunicazione a bordo veicolo, la diagnostica e la calibrazione.

Teoresi è sponsor di Formula SAE sin dal 2016, il suo obiettivo è fare networking ed essere riconosciuta come una delle più grandi realtà d’avanguardia nel settore automotive. Non è tutto, perché l’assegnazione di un premio dedicato riconosce Teoresi come partecipante attiva all’interno delle giurie tecniche dell’evento. La Formula SAE è, per l’azienda, anche una grande occasione per incontrare laureandi e neolaureati, che possono potenzialmente diventare nuove risorse da inserire nel team aziendale. I giovani ingegneri hanno la possibilità di mandare la loro candidatura o proporsi per le ricerche aperte nella pagina Carriere sul sito di Teoresi, rispetto le quali la partecipazione (o la vittoria) alla Formula SAE è certamente un valore aggiunto, che rappresenta un elemento preferenziale.

L’Innovation Manager di Teoresi Group, Marco Bazzani, ha dichiarato: “Per i giovani ingegneri, Formula SAE è un percorso fondamentale per acquisire competenze tecniche e relazionali necessarie per il loro ingresso nel mondo del lavoro: per questo Teoresi sostiene l’evento dal 2016, come occasione unica per fare networking e recruiting. In Teoresi attribuiamo grande importanza alle persone, alle idee e al modo di affrontare le sfide e siamo sempre alla ricerca di giovani talenti da inserire nei nostri team, per dare loro l’occasione di cimentarsi con progetti innovativi in vari ambiti, tra cui l’automotive”.

Teoresi e la guida autonoma

Teoresi possiede ben 18 sedi operative nel mondo. Uno dei poli italiani si trova a Napoli, dove differenti team lavorano a progetti di varia natura, dalle nanotecnologie per il biomedicale all’auto a guida autonoma. È proprio nel capoluogo campano che gli ingegneri di Teoresi hanno sviluppato un ambiente virtuale, che ricalca e imita in modo molto realistico la dinamica e le strategie di controllo cooperativo per un veicolo autonomo.

Questo simulatore è alla base di YOYO autonomy, il prototipo di city car elettrica realizzato dalla casa automobilistica XEV che, grazie alla tecnologia sviluppata proprio da Teoresi, potrà diventare un servizio di auto condivisa a guida autonoma con cambio automatizzato delle batterie (battery swapping).

La nuova concept car, il cui prototipo è stato presentato da Teoresi e XEV al Salone dell’Auto di Parigi, sarà in grado di muoversi in autonomia nel traffico urbano, dialogando con infrastrutture e servizi – tra cui quelli di ricarica delle batterie – per una mobilità cittadina connessa e condivisa, sempre più sicura e a minor impatto ambientale.

Nuove opportunità di lavoro offerte da Teoresi per ingegneri in ambito automotive

Teoresi è costantemente alla ricerca di figure da inserire nelle sedi italiane, con prospettive di crescita internazionale. Tra i profili più ricercati ci sono ingegneri elettronici, elettrici, informatici, dell’automazione, con esperienza in ambito automotive. Nella pagina Carriere del sito aziendale è possibile visualizzare tutte le offerte di lavoro.

