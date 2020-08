Tecnomar for Lamborghini 63, il prezzo del super yacht da milionari

editato in: da

Tecnomar for Lamborghini 63 è lo yacht più estremo mai concepito dal marchio storico della nautica italiana, The Italian Sea Group, in collaborazione con la Casa di Sant’Agata Bolognese. Presentato in edizione limitata, è un bolide capace di lanciarsi sull’acqua come una supercar, con un motore da 4.000 cavalli e un prezzo da milionari.

Il design del Tecnomar for Lamborghini 63 è stato ideato per rilanciare, in chiave moderna, le linee storiche dei modelli Lamborghini più iconici degli anni Sessanta e Settanta, dalla Miura alla Countach. Agli elementi tipici del marchio emiliano, sono state aggiunte intuizioni stilistiche di Marcello Gandini.

A livello estetico, il super yacht è al di fuori da ogni schema tipicamente nautico e presenta una carena estremamente performante, progettata da un team di ingegneri navali che sono specializzati nello studio dell’idrodinamica. Le luci di prua sono un omaggio ai concept più recenti e richiamano modelli come la Terzo Millennio e la super sportiva ibrida Lamborghini Sián FKP 37. Il copioso utilizzo della fibra di carbonio, tipica delle vetture della casa del Toro, garantisce alla yacht di essere classificato nel range delle imbarcazioni ultraleggere, con un peso massimo di 24 tonnellate per 63 piedi di lunghezza.

Nato dalla collaborazione tra Automobili Lamborghini e The Italian Sea Group, il super yacht Tecnomar for Lamborghini 63 è stato realizzato in un progetto unico in edizione limitata per celebrare l’anno di fondazione della Casa di Sant’Agata Bolognese. Ispirato alle supercar Lamborghini del passato, è spinto da due motori MAN V12-2000HP con 4.000 cavalli di potenza che gli consentono di raggiungere i 60 nodi di velocità e di essere l’imbarcazione più veloce della flotta di Tecnomar.

Gli elementi innovativi alla base del concept sono costituiti dalla velocità e dalla leggerezza dinamica. Non a caso, ogni dettaglio del motor yacht è frutto di una progettazione high-tech basata sull’utilizzo di materiali ad alte prestazioni in termini di peso e funzionalità, insieme alla migliore tradizione artigianale del made in Italy.

Anche gli interni sono un continuo richiamo alla Lamborghini: dagli esagoni alle superfici lineari, passando per la forma a Y delle luci anteriori della concept car Terzo Millennio. Il primo esemplare di Tecnomar for Lamborghini 63 sarà all’inizio del 2021 e il prezzo sarà da capogiro: 3 milioni di euro.