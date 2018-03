Tagliaerba da record, Honda vuole infrangere il muro dei 215 km/h

editato in: da

Forse non tutti sanno che Honda, la celebre Casa che produce automobili e moto in tutto il mondo, si occupa anche della realizzazione dei tagliaerba, di cui uno particolarmente speciale. La promessa di Honda con questo nuovo modello è quella di polverizzare il record di velocità che aveva ottenuto il vecchio tagliaerba prodotto precedentemente.

Il nuovo tagliaerba si chiama Mean Mower 2 ed è stato realizzato proprio allo scopo di batter il record del suo predecessore, il Viking. Sul nuovo tagliaerba dalle prestazioni straordinarie verrà montato il motore della moto Honda CBR1000R Fireblade, con un 1000 cc, 114 Nm di coppia e ben 191 CV. Il record ottenuto dal Viking è di 215 km/h e il nuovo propulsore è pensato e prodotto proprio per infrangere questo muro e raggiungere velocità mai toccate.

Parlare di mezzi su ruote spesso riconduce le nostre menti alle moto e auto, e quindi si ricordano record di velocità ottenuti da svariati veicoli in determinate piste e condizioni. Vetture o moto differenti, più o meno di serie, in grado di raggiungere velocità imbattibili, da record. Si citano spesso modifiche effettuate ai motori o alle macchine stesse per poter superare grandiosi limiti di velocità. È riduttivo parlare però solo di auto e moto, non pensando che esiste anche il settore dei tagliaerba, che ha guidato Honda a costruire quello più veloce del mondo, dopo accurati processi di ricerca e sviluppo di grande spessore e serietà.

Tornando all’Honda Mean Mower, il primo modello fu realizzato qualche anno fa, con un motore di cilindrata 1.0 a 2 cilindri e 109 CV, quello montato dalla Honda VTR Firestorm. Un gran mezzo, capace di toccare i 187,6 km/h, ottenendo l’allora titolo di tagliaerba più veloce del mondo. Per chi non ha molto tempo ma ha grossi superfici di prato da rasare, è la soluzione vincente.

Il primato del Mean Mower passò poi nelle mani del Viking che, dopo un paio d’anni, raggiunse la vetta di 215 km/h. Honda quindi ha deciso di riprendersi questo primato creando un nuovo modello di super trattorino, la seconda versione del primo mezzo che aveva ottenuto questo record.

Il bolide è pronto a tornare in pista con Jessica Hawkins, campionessa di Kart e pilota del MINI Challenge , e battere finalmente il record soffiato al tagliaerba antenato.