Svolta Nissan, la piccola di Casa sarà solo elettrica

Fonte: Ufficio Stampa Nissan Nissan Micra, la piccola di Casa sarà solo elettrica

La conosciamo tutti, la piccola di Casa Nissan. Stiamo parlando dell’utilitaria di grande successo Micra, una delle best seller del brand giapponese. Una vettura compatta e piuttosto economica, facile da guidare e ideale per gli spostamenti di tutti i giorni in città. La macchina perfetta anche per i più giovani o come seconda vettura di famiglia.

L’ultima generazione di Micra si caratterizza per un design moderno e all’avanguardia, con linee arrotondate e con differenti combinazioni di colori disponibili per la clientela. Nissan Micra, all’interno della sua gamma a listino, prevede cinque differenti allestimenti al momento, Acenta, N-Connecta, Tekna, N-Style e N-Sport, e i prezzi di listino alla portata di tutti. A breve un aspetto fondamentale di Nissan Micra potrebbe cambiare, vediamo quale.

Nissan Micra: che cosa cambierà

Nissan Micra, come sappiamo, al momento è ancora a listino con differenti tipologie di motori termici disponibili. Ma quello che sappiamo al momento è che la nuova generazione di uno dei modelli più amati della Casa giapponese, che sarà lanciata anche sul mercato europeo entro la fine del 2024, sarà proposta solo ed esclusivamente nella variante elettrica. Sarà quindi una nuova utilitaria, sempre compatta e facile da guidare per tutti, ma solo con trazione elettrica e zero emissioni, sposandosi perfettamente con le esigenze del mercato, che si sta preparando a una transizione energetica completa, visto che l’Europa ha intenzione di bloccare totalmente le vetture termiche entro il 2035.

La Nissan Micra potrebbe addirittura cambiare nome, ma al momento non abbiamo ancora nessuna conferma ufficiale a riguardo; in ogni caso rimarrà comunque la solita utilitaria a cinque porte lunga circa quattro metri, in grado di destreggiarsi tra le vie e i parcheggi del centro urbano con estrema facilità.

Un’altra grande novità

La nuova Nissan Micra è sviluppata dalla Casa usando come base la stessa che viene utilizzata da Renault per la realizzazione della nuova R5. In effetti, anche la Micra viene prodotta negli stessi stabilimenti in cui nasce la Clio. Renault R5 e la Nissan Micra saranno costruire sulla piattaforma CMF-BEV. La grande differenza tra le due vetture di nuova generazione, così famose da anni ormai sul mercato automobilistico globale, si potrà notare immediatamente al primo sguardo, sia negli interni che nella parte frontale esterna della vettura.

E come sarà quindi la futura Nissan Micra di cui tanto si sta parlando nelle ultime settimane? Come anticipato, molto probabilmente spariranno tutte le motorizzazioni termiche e ci sarà solo la variante elettrica; poi, per quanto riguarda l’estetica, in base alle notizie diffuse dalla stessa Nissan, la carrozzeria della piccola utilitaria compatta giapponese presenterà delle forme ancor più minimaliste rispetto al modello attualmente sul mercato di Micra. Uno degli elementi più caratteristici dell’estetica saranno le luci diurne ad anello, che riporteranno la mente ai ricordi della vecchia Micra di vent’anni fa.

Al momento non abbiamo ancora alcuna informazione ufficiale riguardo le caratteristiche tecniche del veicolo. L’unica cosa che sappiamo, ma secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, è che l’auto potrebbe garantire circa 400 km di autonomia. Come abbiamo detto, la nuova Nissan Micra elettrica sarà lanciata sul mercato entro la fine del 2024, nei prossimi mesi quindi – prima del lancio – avremo sicuramente modo di conoscerla meglio.