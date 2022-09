Svelato il nuovo SUV coupé di Fiat

Fonte: Ufficio Stampa Fiat Fiat rivela finalmente Fastback, il nuovo SUV coupé per il mercato sudamericano

È stato finalmente presentato in Brasile Fiat Fastback, il nuovo SUV coupé della Casa italiana destinato al mercato sudamericano. Il design di Fastback, costruito intorno alla piattaforma MLA di Stellantis, segue la strada tracciata dal piccolo SUV Fiat Pulse, ma con il carattere slanciato di una coupé. Tutte le motorizzazioni sono turbo benzina di ultima generazione, per una potenza che arriva – nell’edizione limitata powered by Abarth – fino a 185 CV.

Il nuovo SUV coupé di Fiat

Dopo le numerose anticipazioni delle scorse settimane, Fiat ha finalmente svelato il suo “Project 376“, l’evoluzione di un prototipo ideato nel 2018. Si chiama Fiat Fastback ed è destinato al mercato del Sud America, un bacino sempre più importante per la Casa del Lingotto.

Le linee di Fastback ricalcano il design di Pulse, il SUV compatto che ha stregato il Brasile risultando il SUV più venduto nel Paese, con una quota di mercato di oltre il 10% nel suo segmento. Quello di Fiat Fastback è uno dei più importanti lanci dell’anno per il marchio italiano, e promette di seguire il clamoroso successo del più piccolo predecessore Pulse, con cui condivide la piattaforma.

Rispetto a Pulse si possono apprezzare un nuovo paraurti con elementi a nido d’ape e fari full LED. Il nuovo Fastback è lungo 443 centimetri ed è alto oltre 19 centimetri da terra, praticamente come una Suzuki Gran Vitara, il che lo rende un veicolo perfettamente adatto anche a percorsi accidentati.

Tecnologie e spazi a bordo

Il carattere sportivo e dinamico tipico delle coupé si arricchisce con interni confortevoli e molto spaziosi. Il nuovo Fiat Fastback ha una capacità di carico di 600 litri, che abbassando i sedili può arrivare a superare i 1.000 litri: comfort per gli occupanti ma anche tanto spazio per i bagagli – senza dimenticare i diversi vani all’interno dell’abitacolo, che aggiungono ulteriori 28 litri.

Linee pulite, carattere sportivo e comfort completano il profilo del nuovo SUV Fiat, che a quanto pare non arriverà mai sul mercato europeo. Quanto alla tecnologia, Fastback può contare su volante con paddle per il cambio automatico, piattaforma di ricarica wireless per smartphone, strumentazione digitale da 7’’ e uno schermo da 8,4’’ dedicato all’infotainment Fiat Connect – dotato di Apple CarPlay e Android Auto.

Sul fronte della sicurezza, il SUV coupé di Fiat monta solo gli airbag frontali e laterali obbligatori, ma dispone di tecnologie ADAS come la frenata di emergenza automatica e il cambio di corsia con intervento al volante.

Fiat Fastback: allestimenti e prezzi

Fiat Fastback viene lanciato sul mercato sudamericano in tre versioni: Audace, Impetus e Limited Edition. Le prime due sono alimentate da motorizzazioni 1.0 Turbo Flex da 130 CV e 200 Nm con cambio automatico Cvt, mentre l’edizione limitata firmata Abarth offre in esclusiva il motore 1.3 Turbo da 185 CV e 270 Nm con cambio automatico sei marce.

Nella versione powered by Abarth, Fastback offre dettagli esclusivi come i cerchi da 18’’, i badge personalizzati e la tinta Monte Carlo Red, disponibile solo per i clienti che sceglieranno l’allestimento top di gamma.

Quanto alle altre colorazioni, il nuovo SUV coupé Fiat è disponibile nelle tinte Vulcano Black, Banchisa White, Strato Grey, Bari Silver e Silverstone Gray. Fiat Fastback non arriverà nel listino italiano della Casa: i prezzi per il mercato sudamericano sono compresi tra 129.900 e 149.900 real, che attualmente corrispondono a un range che va dai 24.700 ai 28.500 euro.