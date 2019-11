Svelato il nome del nuovo suv elettrico dell’Ovale Blu

editato in: da

Siamo tutti in attesa di vedere il nuovo grande suv completamente elettrico di Ford, che finalmente vedrà la luce il prossimo lunedì 18 novembre, mancano solo alcuni giorni e vedremo la nuova Mustang Mach-E durante un evento dedicato a Los Angeles.

Lo stesso verrà trasmesso in streaming su Facebook, Twitter e YouTube, quindi tutti incollati agli schermi per la grande novità. Durante l’evento americano ci sarà come ospite speciale l’attore Idris Elba, che accompagnerà l’ultima arrivata della famiglia Mustang nella sua prima apparizione internazionale.

La nuova Mustang Mach-E arriverà in Italia entro la fine del 2020 e sarà preordinabile online nel corso del prossimo anno. La Casa ormai è pronta a svelare il nuovo modello, oggi ha ufficializzato il nome del nuovo suv a batteria che ribadisce lo stretto legame con Mustang, la muscle car di Ford alla quale s’ispira il design dell’auto a ruote alte del marchio dell’Ovale Blu.

Pare che Ford abbia assicurato spirito e potenza da vera sportiva, sempre riprese dalla tradizione di Mustang. Un altro dato molto importante che proviene sempre dall’Ovale è relativo all’autonomia, pare che la nuova Mustang Mach-E supererà i 480 km di autonomia già precedentemente annunciati, ora la Casa americana sembra infatti garantire fino a 600 chilometri, staremo a vedere.

Dopo aver visto alcune foto spia e aver quindi ripreso dei render che circolavano sul web, ci siamo fatti un po’ un’idea di come dovrebbe essere questa nuova macchina. Come abbiamo detto ovviamente il design sarà ispirato ai modelli Mustang, quindi tante saranno le caratteristiche di stile marcatamente sportivo, il nuovo suv elettrico infatti avrà linee muscolose e atletiche.

Vedremo una fascia stilizzata con fari sottili nella parte anteriore, visto lateralmente il nuovo suv presenta una linea del tetto molto inclinata e la parte posteriore invece mostra luci a tre barre verticali. I parafanghi anteriori muscolosi, simili proprio a quelli di Mustang sono uno degli elementi di design più interessanti.

Ormai da settimane tentiamo di immaginare questo nuovo suv elettrico di Ford, chiaramente ispirato alla Mustang, con un frontale inedito e anche un design che esprime la natura a zero emissioni della vettura a ruote alte. Ormai mancano pochi giorni, lunedì 18 novembre vedremo l’auto in tutto il suo splendore.