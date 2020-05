Svelato il primo dettaglio del nuovo suv Hyundai

editato in: da

L’ultima generazione del modello più longevo di Hyundai in Europa, il suv Santa Fe, è caratterizzata da un design esterno di grande impatto e molto attraente e carismatico, mentre gli aggiornamenti degli interni offrono un’eccellenza nel comfort e sensazioni premium alla guida.

La Casa ha rilasciato ora la prima immagine teaser dell’icona che fa parte della categoria molto amata dei suv di Hyundai, la Nuova Santa Fe. Da questa possiamo notare diversi nuovi elementi di design, tra cui la griglia frontale e le luci diurne a led DRL, come parte della nuova Architettura Integrata. L’ampia griglia dona un aspetto inedito al nuovo suv Santa Fe, un carattere audace, con un motivo geometrico che aggiunge un aspetto stereoscopico. Le luci diurne DRL si presentano con una nuova forma a T e completano il look deciso dell’auto, rendendola molto riconoscibile anche da lontano.

Hyundai ha introdotti differenti nuovi elementi sul suo suv di grandioso successo, considerato già in passato uno dei più comodi sul mercato, tanti sono i miglioramenti aggiunti alla Nuova Santa Fe, anche una nuova gamma di motori elettrificati, tra cui per la prima volta verranno lanciate le versioni Full Hybrid e Plug-In Hybrid. Si tratta tra l’altro del primo modello in Europa e il primo suv del marchio a livello globale, a essere basato sulla nuova piattaforma Hyundai di terza generazione che porta a significativi miglioramenti in termini di performance, maneggevolezza e sicurezza, oltre a facilitare l’implementazione di powertrain elettrificati.

Potremo vedere la Nuova Hyundai Santa Fe in Europa a partire dal mese di ottobre 2020, la Casa nelle prossime settimane rilascerà sicuramente ulteriori informazioni sul modello per tutti i potenziali clienti interessati.

La precedente generazione del suv era stata svelata un paio d’anni fa, era la quarta generazione dell’ammiraglia di Hyundai, che nel 2018 cambiò molto rispetto alla versione precedente. Si tratta del primo suv prodotto e progettato interamente dalla Casa coreana. La prima generazione venne annunciata nel 1995 e nel gennaio del 1999 debuttò al Salone di Detroit. Il nome Santa Fe prende spunto dalla città messicana, cosa che si è ripetuta poi per i suv Tucson e Veracruz. Tutte auto di grandioso successo per il marchio.