Svelate le primissime immagini del nuovo concept Lancia

Lancia si rivoluziona, anzi, “rinasce” – come ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del brand – che proprio lo scorso novembre ha spiegato: “Nuovo logo e visione chiara di design. In attesa della nuova Ypsilon, la prima vettura della nuova Lancia, presentiamo Lancia Pu+Ra Zero, una scultura, un manifesto tridimensionale che ispira le vetture che arriveranno tra il 2024 e il 2028”.

“Un’opera d’arte in cui passato e futuro sono in continuo contatto, dove l’eleganza si bilancia con lo spirito radicale delle forme. Oggi parte il nostro Rinascimento, con cui vogliamo far sognare i tanti appassionati di Lancia in tutto il mondo. Lancia tornerà ad essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. Oggi inizia la nuova Lancia!”.

Emozione Pu+Ra: l’evento

Il CEO del brand Lancia, Luca Napolitano, ha svelato le prime immagini del Concept Lancia, invitando all’anteprima il prossimo 15 aprile, in occasione dell’evento stampa “Emozione Pu+Ra”.

E ha dichiarato: “Il Concept Lancia è il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni. Si tratta di un concept 100% elettrico che rappresenta l’evoluzione di Lancia Pu+Ra Zero, la scultura tridimensionale presentata lo scorso novembre, durante il Lancia Design Day. Il Concept è la prima vettura della nuova era di Lancia, con caratteristiche che si ritroveranno sui modelli futuri, in termini di design, sostenibilità, tecnologia ed elettrificazione. Il 15 aprile sarà svelato e sono certo che farà battere il cuore a tutti gli appassionati di Lancia nel mondo”.

Come sarà il nuovo concept

Secondo quanto dichiarato dalla Casa, il nuovo Concept Lancia si presenta con un innovativo tetto circolare (lo vediamo nella foto) che assicura agli occupanti una visione panoramica, gestendo in maniera ottimale la luce naturale che proviene dall’esterno.

Si tratta di un elemento inedito, elegante e raffinato, che rinvia alle forme primitive e geometriche tipiche del Design Lancia e che si sposa perfettamente con le linee sensuali della fiancata.

Nella parte posteriore, sul Concept Lancia vediamo gli iconici fari rotondi, che rinviano all’anima più radicale del brand e alla leggendaria Lancia Stratos. La nuova scritta Lancia, che ritroviamo tra i fari posteriori e realizzata con un font originale e distintivo, prende ispirazione dal mondo della moda.

Sul lunotto posteriore, ci sono linee orizzontali avvolgenti che rileggono, in chiave moderna, la famosa struttura frangisole a veneziana della Lancia Beta HPE degli anni Settanta, che rimanda al concetto di home feeling e alle calde atmosfere delle dimore italiane. La sensazione viene amplificata dall’ampia vetratura complessiva dell’auto.

Lancia, la storia continua

Il brand Lancia ha alle spalle ben 116 anni di storia. Sinonimo di Eleganza Italiana, un marchio che ha fatto sognare tanti appassionati in tutto il mondo, grazie alle sue auto iconiche: le eleganti Flaminia e Aurelia B24 Spider, le grintose Delta, Stratos e 037, le eclettiche Fulvia, Beta HPE e molte altre.

Il brand italiano oggi è pronto a iniziare un nuovo grande capitolo di rivoluzione, il suo Rinascimento, con un piano strategico a 10 anni che sta procedendo a pieno ritmo.

Innovazione e design senza tempo sono da sempre i valori del marchio. E ora sostenibilità, centralità del cliente e responsabilità sociale diventano fondamentali, perché Lancia è decisa a guardare al futuro con grande impegno e ambizione.

In tutti questi anni di storia e vetture iconiche, si sono succeduti ben sette differenti loghi; tutti hanno in comune valori unici, insiti nel DNA del brand in termini di eleganza, “forza grafica” e raffinatezza. Ora la Casa lancia un nuovo logo, simbolo della nuova era, che ne segna l’ingresso nella mobilità elettrica. La principale fonte di ispirazione è stato il logo del 1957, introdotto per la prima volta sulla Lancia Flaminia. Il nuovo logo Lancia è Progressive Classic, in quanto rilegge tutti gli elementi distintivi del brand, il volante, la bandiera, lo scudo, la lancia e la scritta, ma li reinterpreta per renderli moderni e proiettarli nel futuro.