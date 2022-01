Svelata la versione più potente della piccola giapponese

Toyota Gazoo Racing (TGR) si impegna ulteriormente nelle attività di motorsport dedicate ai clienti e promuove infatti lo sviluppo di automobili ‘driver first’ e con il desiderio di fornire auto ai clienti che corrono nella classe GT3, l’apice degli sport motoristici per privati, TGR ha presentato la GR GT3 Concept.

Come anche per la Yaris GR, sviluppando auto progettate per competere nel motorsport e non derivate da modelli di serie, TGR ha intenzione di usare l’esperienza e il bagaglio tecnologico che ha raccolto grazie alla sua partecipazione a differenti competizioni per sviluppare sia auto di categoria GT3 che vetture di serie e produrre dei modelli da corsa sempre migliori.

La nuova Yaris GRMN in edizione limitata

Lo sviluppo della Yaris GRMN è iniziato con il desiderio di Morizo – alias del presidente Toyoda – di “consegnare auto ai clienti che possono essere adattate su misura del pilota, come accade nel motorsport”. L’auto sarà costruita in sole 500 unità e sarà disponibile esclusivamente in Giappone. Il peso della vettura è stato ridotto di circa 20 kg, è stata aumentata invece la sua larghezza totale di 10 mm, in modo da aumentare l’aerodinamica del veicolo, e l’altezza dell’auto è stata ridotta di 10 mm per un baricentro più basso. Le vetture saranno disponibili solo tramite una lotteria di prenotazione per i clienti del mercato giapponese.

La nuova Yaris GRMN è stata presentata in anteprima al Tokyo Auto Salon 2022 il 14 gennaio. Le vendite di questo nuovo modello in edizione limitata da 500 unità dovrebbero iniziare intorno alla prossima estate. La GRMN Yaris è un modello completamente messo a punto della GR Yaris che ha subito un rigoroso perfezionamento grazie all’aiuto e al lavoro di conducenti professionisti. Inoltre, sarà attivato un nuovo programma che consegnerà ai clienti di avere il proprio veicolo e la personalizzazione su misura.

L’auto utilizza l’LSD meccanico, una trasmissione ad ingranaggi a rapporto ravvicinato, che è stata migliorata attraverso differenti interventi. La GR Yaris si è evoluta in un’auto che può essere guidata più velocemente e con più tranquillità, con forza frenante, aderenza, sterzata e prestazioni migliorate in base al feedback dei conducenti professionisti.

Inoltre, attraverso i due servizi e i nuovi programmi di aggiornamento e di personalizzazione della Casa, Toyota fornirà ai suoi clienti “auto che si evolvono rapidamente e possono essere adattate alle persone”, proprio come negli sport motoristici. La Yaris GRMN offre il divertimento dell’auto da corsa come un progresso continuo, ottenendo l’evoluzione del modello in tempo reale per ogni gara con il programma di aggiornamento ed esperienze di guida che esaltano le prestazioni adattando l’auto al pilota con il programma di personalizzazione.

I prezzi di Toyota Yaris GRMN

La lotteria di prenotazione è attiva sul sito di TGR e le auto saranno vendute presso i GR Garage a livello nazionale la prossima estate. Oltre all’allestimento base, sarà disponibile un Circuit Pack incentrato sulle prestazioni su strada, che offre uno speciale colore esterno Matte Steel e sarà venduto in un’edizione limitata di 50 unità.

Inoltre, come opzione speciale installata dal concessionario che può essere aggiunta alla qualità di base, sarà disponibile un Rally Pack, composto da differenti elementi volti a migliorare le prestazioni di guida su tutte le superfici stradali, sulla base del feedback dell’All Japan Rally. I prezzi al dettaglio consigliati dal produttore vanno dai 7.317.000 yen agli 8.467.000 yen (circa tra i 55.000 e i 65.000 euro).