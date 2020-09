Svelata la supercar estrema tutta italiana

editato in: da

La nuova supercar italiana firmata Ares

ARES mostra al mondo per la prima volta la sua ultima creazione, una supercar davvero strabiliante, dal profilo basso e affusolato. Interamente progettata dall’azienda italiana, la vettura è stata concepita a partire da una semplice idea del team di sviluppo.

L’obiettivo di ARES è stato quello di creare un’auto che racchiude il design di una hypercar, le prestazioni di una supercar e il prezzo di una sportscar. Il risultato finale è la sintesi definitiva della perfezione stilistica realizzata su misura. Il design della carrozzeria è mozzafiato, creato dal Centro Stile di ARES, in grado di raggiungere il massimo livello di stabilità e performance aerodinamiche.

La silhouette quasi a livello del terreno, i passaruota sinuosi, lo splitter anteriore basso e l’abitacolo in posizione avanzata sono tutti elementi che donano alla vettura una postura aggressiva ma fluente, offrendo la massima deportanza e la minima resistenza aerodinamica. Lo spoiler posteriore attivo e lo scarico con le uscite sul cofano motore esaltano le prestazioni e il design filante della nuova ARES S1 Project.

Il motore dell’auto è un V8 aspirato posizionato centralmente, la possente accelerazione permette di ottenere uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.7 secondi, il ruggito ad alto numero di giri è unico e da brividi. La centralina elettronica è stata ottimizzata da ARES Design, che ha anche realizzato un sistema di scarico su misura, il tutto porta ad una potenza massima di 715 cavalli, scaricati sulle ruote posteriori dalla trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti.

L’abitacolo dell’ultima stupefacente vettura nata dal coachbuilder modenese che fa rivivere auto mitologiche di grande successo fa ampio uso di linee minimali ma eleganti, che creano un effetto tridimensionale che avvolge il guidatore e il passeggero, con tutti i comandi essenziali contenuti all’interno della console centrale e dell’ampio touchscreen.

Dany Bahar, co-fondatore di ARES, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare questa vettura che segna un nuovo capitolo per ARES, (che ad oggi ha realizzato tantissimi progetti di rivisitazione e riedizione di auto iconiche) essendo la prima auto interamente progettata dal nostro team di sviluppo. Abbiamo fatto approfondite ricerche, parlando con i nostri clienti attuali e potenziali, per scoprire cosa cercavano veramente in una supercar, e più volte è emerso il loro desiderio di divertirsi alla guida di un’auto, di godersi l’esperienza e di non doversi preoccupare della potenza che le auto sportive di oggi ormai hanno. Così ci siamo impegnati nel rispondere a questa volontà. L’obiettivo dunque non era quello di produrre la supercar più veloce, più leggera o tecnologicamente più avanzata. Vogliamo piuttosto produrre un’auto che i nostri clienti desiderino, che sia semplice e divertente da guidare e che sia semplicemente stupenda da guardare: con la S1 Project so che riusciremo a realizzarla”.

La produzione della S1 Project inizierà a gennaio 2021, ne verranno realizzati 24 esemplari su ordinazione.