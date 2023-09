Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Tesla Tesla Model 3, il progetto Highland prende forma: il restyling

Nasce come progetto Highland la nuova generazione di Tesla Model 3, il restyling di un’auto elettrica di grande successo sin dal momento del suo lancio sul mercato. Si apre per il brand di Elon Musk un nuovo capitolo nella storia: il restyling del modello infatti guadagna un grandioso vantaggio sui competitor in termini di prezzi e percorrenze.

Non assisteremo a un calo del prezzo di listino, come sembrava aver promesso Musk, ma a parità di prezzo avremo prestazioni e percorrenze aumentate in maniera considerevole.

Motori e prestazioni

La nuova Tesla Model 3 per il momento è ordinabile nelle due varianti RWD e Long Range AWD. La prima monta un motore posteriore e garantisce 513 chilometri di autonomia, oltre a uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e 201 km/h di velocità massima.

La seconda variante invece monta due propulsori ed è a trazione integrale, l’autonomia in questo caso arriva a 629 chilometri WLTP, la velocità massima anche in questo caso è di 201 km/h ma lo scatto da 0 a 100 km/h è più rapido, avviene infatti in 4,4 secondi.

Per quanto riguarda l’aspetto della ricarica, non sono state introdotte modifiche importanti rispetto alla versione precedente, Tesla però non ha ancora fornito dettagli sul caricatore di bordo a corrente continua.

Il prezzo di listino della nuova Model 3

Resta la solita strategia aggressiva di Tesla, nonostante Elon Musk avesse parlato di una riduzione dei prezzi di listino della nuova creatura della Casa. Pare invece che i prezzi siano rimasti invariati rispetto alla versione precedente, c’è da dire però che le caratteristiche prestazioni sono di gran lunga migliori, motivo per cui il costo d’acquisto resta comunque in linea con le aspettative dei clienti. Con tutte le migliorie apportate, sarebbe stato forse controproducente e impossibile abbassare i prezzi di listino.

Quindi per la nuova Tesla Model 3 si parla di un prezzo a partire da 42.490 euro, la Long Range invece arriva a 49.900 euro. Con la messa su strada e il contributo Pfu (per lo smaltimento dei pneumatici) si arriva a 43.478 euro e 50.978 euro.

Gli interni

È sempre lei, nonostante le modifiche allo stile e alle funzionalità siano parecchie: l’abitacolo è circondato da una striscia Led per l’illuminazione ambientale, che fornirà anche informazioni al guidatore, avvisandolo di possibili pericoli su strada e altro.

Nuovissimo stile per il volante, con nuovi comandi per gli indicatori di direzione sulle razze. Lo schermo centrale mantiene le sue dimensioni esterne, ma l’area del touch screen è aumentata leggermente. Finalmente arriva l’infotainment posteriore: la novità che tutti i clienti Tesla aspettavano.

Permette di usare differenti funzioni auto anche ai passeggeri posteriori, che potranno infatti controllare la climatizzazione, il riscaldamento dei sedili e accedere ai vari servizi di streaming.

Che dire sull’Autopilot

Il più criticato in assoluto – Tesla andrà a processo a causa degli incidenti con Autopilot – ma anche il più amato. La nuova Model 3 offre di serie le funzionalità base dell’Autopilot, ma con un sovrapprezzo di 3.800 euro sarà possibile avere anche le funzionalità avanzate.

Sarà possibile anche comprare il pacchetto “Guida autonoma al massimo potenziale” per 7.500 euro, che per ora prevede solo la gestione di stop e semafori, ma diventerà un vero programma di guida autonoma in futuro.

Le dimensioni della berlina sono aumentate, ma di poco: oggi è lunga 4.720 mm (25 mm in più della versione precedente). Resta larga 2.089 mm con specchietti aperti e alta 4 mm in meno (1.441 mm).