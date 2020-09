Svelata finalmente al mondo la nuova Skoda ENYAQ iV

editato in: da

Svelata Skoda ENYAQ iV, primo SUV elettrico della Casa boema. È già operativo in Italia il sito dedicato ai pre-booker, che saranno quindi i primi a poter guidare il nuovo modello. Chi prenota l’auto oggi potrà ricevere il sistema di ricarica rapida e l’abbonamento alla rete Ionity per un anno.

L’auto (avevamo visto le prime immagini camuffate nel mese di maggio) è stata creata sulla piattaforma modulare elettrificata MEB, un SUV che vanta elevata abitabilità, nuove tecnologie di connettività e grande piacere di guida. Il sistema di pre-booking è molto semplice e coinvolge direttamente le Concessionarie del brand, che saranno responsabili delle fasi di vendita, consegna e manutenzione del veicolo.

I futuri Clienti del primo SUV elettrico della Casa non devono far altro che compilare un form lasciando i propri dati, per essere poi contattati direttamente da uno Skoda Live Expert che organizzerà un appuntamento nella Concessionaria più vicina. I prezzi indicativi per il mercato italiano delle versioni disponibili nella fase di prenotazione sono compresi tra i 35.000 euro della ENYAQ 50 iV con potenza di 109 kW, batteria da 55 kWh e autonomia di 340 km e i 46.000 euro della ENYAQ 80 iV con potenza di 150 kW, batteria da 82 kWh e autonomia di 510 km. Nei mesi successivi, la gamma si completerà con le versioni ENYAQ 80x iV 195 kW e ENYAQ RS iV 225 kW, con batteria da 82 kWh e trazione integrale 4×4, grazie a due motori elettrici, uno per asse.

Skoda ENYAQ iV sarà proposto con una gamma inedita di ambienti interni che rivoluzionano quello che la Casa ha proposto finora. Le conosciute versioni Ambition, Executive, Style e Laurin&Klement saranno sostituite dalle “Design Selection” Studio, Loft, Lodge, Lounge, Suite ed Eco-Suite, che abbineranno colori, dotazioni standard e materiali in modo differente e sorprendente. Le prime consegne del nuovo SUV elettrico ENYAQ iV sono previste nel corso della primavera 2021.

Con il nuovo ENYAQ iV, di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa in anteprima, Skoda fa un ulteriore passo avanti nella strategia di e-mobility. Si tratta del primo modello di serie della Casa sviluppato sulla piattaforma modulare elettrica del Gruppo Volkswagen. L’auto combina trazione posteriore o integrale con un’autonomia adatta all’uso quotidiano e con gli ampi spazi che contraddistinguono il brand. Skoda perfeziona costantemente il linguaggio stilistico emozionale; si nota anche dalle dotazioni del SUV, con un design e un layout degli interni completamente nuovo e una struttura dell’offerta totalmente rivisitata. Particolarmente interessante è l’esclusiva ENYAQ iV Founders Edition, che sarà realizzata in soli 1.895 esemplari e che celebra la fondazione dell’Azienda, che festeggia quest’anno 125 anni di successi.