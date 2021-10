Svelata la nuova regina dei SUV di lusso

Nuova Range Rover 2021

Range Rover, la nuova generazione del SUV definisce il lusso moderno per il suo sofisticato design e offre livelli di raffinatezza, scelta e personalizzazione che non si erano mai visti prima d’ora. L’auto rappresenta oggi la sintesi perfetta di comfort sereno e compostezza con capacità vincenti.

L’Amministratore Delegato di Jaguar Land Rover, Thierry Bolloré, ha dichiarato: “La Nuova Range Rover è una superba manifestazione della nostra visione: creare i veicoli di lusso più desiderabili al mondo, per i clienti più esigenti. Scrive oggi il nuovo capitolo di una storia di innovazione pionieristica che è stata sinonimo di Range Rover per oltre 50 anni”. L’auto è diventata ancora più desiderabile, coniuga con naturalezza ed autenticità, modernità e grazia estetica con raffinatezza tecnologica e connettività, senza soluzione di continuità e, per la prima volta, spazio per sette adulti.

Tre linee caratterizzano il look del SUV, che risalgono alle origini: quella discendente del tetto, la linea di cintura forte e la linea ascendente delle soglie. Il caratteristico sbalzo anteriore corto, la parte anteriore formale, il parabrezza verticale e la caratteristica coda rastremata, che si assottiglia in pianta, sono elementi chiave nella definizione delle proporzioni della Range Rover e nella comunicazione della sua presenza che non ha eguali.

La Nuova Range Rover SV offrirà ai clienti ancora più possibilità di creare un veicolo davvero speciale, sarà in vendita nel 2022. Il modello SV è l’interpretazione del lusso e della personalizzazione del brand, e incarna una grandiosa maestria artigianale. I materiali per i dettagli di design esclusivi includono metalli cromati, ceramiche lisce, intarsi a mosaico intricati, rivestimenti in pelle di alta qualità o Ultrafabrics, ecosostenibili non in pelle.

Si tratta di una versione realizzata a mano dalla divisione Special Vehicle Operations, la prima auto con il badge SV, dalla forma tonda, in ceramica, rappresenta la passione che il team SVO della Casa nutre per il design e l’engineering del lusso, delle prestazioni e delle capacità moderne.

La Nuova Range Rover (che arriva dopo il SUV potente che omaggia James Bond) <strong>coniuga la tecnologia avanzata con il lusso moderno per offrire una raffinatezza senza pari per ogni passeggero. L’auto viene offerta con una scelta di efficienti propulsori mild-hybrid e plug-in hybrid e interni a quattro, cinque o sette posti. La prima Land Rover elettrica verrà invece introdotta in gamma nel 2024 e sarà la prima di una serie di Land Rover 100% elettriche.

Tante le tecnologie di ultima generazione che contribuiscono a ricreare un ambiente che offre il massimo comfort e una gran raffinatezza. La nuova Range Rover offre il controllo vocale intuitivo con Amazon Alexa, i comandi vocali naturali permettono di gestire ogni funzione, dall’infotainment alla selezione dei brani musicali, alla navigazione o ai contatti telefonici.

Le quattro ruote sterzanti offrono maggiore stabilità alle alte velocità, le avanzate sospensioni pneumatiche elettroniche, reagiscono preventivamente alla strada utilizzando i dati di navigazione eHorizon. La Nuova Range Rover è la più desiderabile mai realizzata, è già disponibile per gli ordini e configurabile sul sito ufficiale.