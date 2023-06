Svelata la nuova Range Rover Evoque 2023

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Svelata la nuova Range Rover Evoque, auto dal carattere carismatico e sofisticato, con design riduttivo ora migliorato grazie alle ultime tecnologie e alla scelta della Casa di materiali di lusso per i clienti del Modern Luxury.

Gli esterni sono esaltati da una nuova griglia e dai fari LED Pixel ultrasottili, con le caratteristiche luci diurne, tecniche e cesellate come un gioiello. Il caratteristico tetto sospeso oggi vede nuovi accenti e colori esterni che, insieme alla linea di cintura ininterrotta e alle maniglie delle porte a filo, estraibili elettricamente, definiscono il DNA del design Range Rover.

All’interno, la filosofia riduttiva Range Rover è amplificata con un nuovo touchscreen in vetro curvo da 11,4″ apparentemente flottante, che si trova nel campo visivo del guidatore per una visibilità ottimale. Questo libera un ampio spazio portaoggetti, che ospita anche la base di ricarica wireless. Con la potenza del Pivi Pro, gli aggiornamenti regolari tramite il Software Over The Air e Amazon Alexa integrato, la nuova consolle centrale offre ai clienti un’esperienza digitale fluida e confortevole.

I clienti possono scegliere tra i modelli Evoque S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography. La plug-in P300e permette di viaggiare nel quotidiano in modalità EV, con zero emissioni. È in grado di percorrere fino a 62 chilometri con la sola energia elettrica. La P300e offre di serie la ricarica rapida a corrente continua. Un’ulteriore scelta di motori Ingenium a benzina e diesel Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) offre una gamma completa di opzioni di propulsione raffinate ed efficienti.

Il nuovo design accattivante

Il classico design esterno riduttivo oggi si evolve, con tratti distintivi inconfondibili, tra cui il profilo a coupé, il tetto sospeso, la linea di cintura ininterrotta e le maniglie delle portiere a filo. Il più recente design della griglia ne unifica il look in tutto il brand Range Rover.

L’interno è stato ridisegnato. Il look pulito della consolle centrale presenta un nuovo selettore tattile per i modelli con trasmissione automatica. La cabina oggi è ancora più invitante rispetto al passato, con un tetto panoramico che la immerge nella luce naturale e con la disponibilità di opzioni tessili tattili leather-free.

Range Rover Evoque è l’unico SUV della sua categoria disponibile con tessuto in misto lana Kvadrat, un’alternativa lussuosa e contemporanea alla pelle, che si ispira ai tessuti di sartoria, più leggero della pelle, dall’aspetto moderno e una migliore tattilità.

Tra i nuovi dettagli sofisticati ci sono il Moonlight Chrome sul volante, le finiture della consolle centrale e le prese d’aria, che offrono una nuova raffinatezza. La gamma di colori della Range Rover Evoque ora include Arroios Grey, Tribeca Blue e Corinthian Bronze, mentre le opzioni di tetto a contrasto danno la possibilità al cliente di esprimere la propria individualità, scegliendo fra Narvik Black e Corinthian Bronze.

La tecnologia a bordo

La nuova Range Rover Evoque, come la sorella Velar recentemente rinnovata, è dotata di infotainment Pivi Pro di ultima generazione. Tutte le principali funzioni del veicolo sono a disposizione nel nuovo display, che sembra galleggiare sulla console centrale. I pulsanti virtuali sono sempre visibili e forniscono un accesso immediato alle funzioni di uso frequente, inclusi i controlli di temperatura individuali per la prima fila di sedili, le videocamere, la navigazione e il volume audio.

L’infotainment di nuova generazione è stato oggetto di test e sviluppo approfonditi, sia digitali che fisici con tester umani, per ridurre i tempi di attività e interazione e offrire l’esperienza tecnologica più user-friendly possibile. Circa l’80% delle attività può essere eseguito con due tocchi dalla schermata iniziale.

Range Rover Evoque offre anche una delle più sofisticate suite di tecnologie di videocamere nella sua classe con 3D Surround View, ClearSight Ground View e ClearSight Interior Rear View che offrono al conducente una maggiore sicurezza.

Motori e prestazioni

La Nuova Range Rover Evoque offre una gamma di PHEV e MHEV efficienti e prestazionali. Tra queste varianti ibride troviamo l’avanzato plug-in P300e, disponibile insieme a una gamma di motori Ingenium a benzina e diesel, con la più recente tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV), per aumentare l’efficienza e la reattività.

L’ibrido elettrico P300e offre ai clienti il meglio di entrambi i sistemi di propulsione, dando al conducente la possibilità di completare i viaggi giornalieri medi con zero emissioni di scarico, grazie a un’autonomia puramente elettrica fino a 62 km consentita dalla batteria da 14,9 kWh. Il propulsore ibrido elettrico combina un efficiente motore a benzina Ingenium a tre cilindri con un motore elettrico da 80 kW, fornendo una potenza totale di 309 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.

Grazie all’aggiornamento della chimica della batteria la nuova Range Rover Evoque offre una migliore esperienza di guida, con un’autonomia elettrica prevista in condizioni reali che arriva a fino a 48 km. Nei viaggi più lunghi, ciò significa un’autonomia totale nel mondo reale che raggiunge i 62 km con emissioni pari a 31 g di CO2 per km.

La ricarica in corrente continua è di serie sulla Evoque P300e, e assicura al cliente la ricarica rapida lontano da casa in soli 30 minuti. Usando invece un caricabatterie domestico da 7 kW, la carica da 0 al 100% può essere completata in due ore circa.

A listino vengono proposti nuovi e avanzati modelli benzina e diesel mild-hybrid electric (MHEV), la tecnologia migliora l’efficienza e la reattività grazie a un generatore di avviamento integrato a cinghia (BiSG) per recuperare l’energia che in genere viene persa in frenata e decelerazione. Questa viene accumulata in una batteria agli ioni di litio da 48 volt sotto il vano di carico e viene ridistribuita durante l’accelerazione, garantendo un funzionamento più raffinato del sistema start&stop e risparmio di carburante.

L’auto è dotata di un sistema intelligente di trazione integrale (AWD) che distribuisce in modo ottimale la coppia a seconda delle condizioni, sia nella guida dinamica su strada, sia in partenza su superfici a scarsa aderenza, garantendo alla nuova Range Rover Evoque eccezionali capacità all-terrain.

Quanto costa

Il cliente ha la possibilità di scegliere tra le modalità di guida Eco, Comfort, Grass-Gravel-Snow, Mud-Ruts, Sand, Dynamic e Automatic. La nuova Range Rover Evoque è ora disponibile per i clienti interessati, la Casa ha aperto gli ordini, i prezzi di listino partono da 49.800 euro.