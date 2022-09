Svelata la baby-Jeep: si chiama Avenger

Il marchio lancerà quattro SUV completamente elettrici in Nord America e in Europa entro la fine del 2025. Entro il 2030 le vendite di Jeep in USA saranno rappresentate per il 50% da veicoli interamente elettrici, mentre a quella data le vendite europee saranno costituite al 100% da vetture full-electric. Il piano supporta gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica fissati da Stellantis.

Jeep, nuovi SUV performanti e sostenibili

Christian Meunier, CEO del marchio Jeep, dichiara: “Incoraggiati dal successo del nostro portafoglio 4xe elettrificato in Nord America e in Europa, stiamo progettando e sviluppando i SUV Jeep più performanti e sostenibili di sempre, procedendo nella nostra marcia per diventare il marchio di SUV a emissioni zero leader nel mondo. È una strategia lungimirante per far sì che milioni di appassionati di Jeep in tutto il mondo continuino ad avere un pianeta da esplorare, accudire e proteggere. L’elettrificazione è estremamente positiva per il nostro marchio, in quanto lo rende ancora più performante, interessante, sostenibile e divertente”.

Jeep ha diffuso le prime immagini di due SUV interamente elettrici – la nuova Jeep Recon e la nuova Wagoneer – che arriveranno sul mercato del Nord America e in altre regioni in tutto il mondo, confermando anche che la nuovissima Jeep Avenger full-electric verrà lanciata in Europa all’inizio del 2023.

Jim Morrison, Head of Jeep Brand in Nord America, spiega: “Con la progressiva espansione della tecnologia 4xe in tutto il nostro portafoglio, stiamo ridefinendo le idee di libertà e avventura come solo il brand Jeep può fare. Entro la fine del 2025 avremo elettrificato tutta la nostra gamma, con quattro veicoli interamente elettrici che competeranno al cuore del mercato”.

Svelata finalmente la baby Jeep elettrica

Ed ecco che la Casa svela il suo primo SUV completamente elettrico, di cui abbiamo tanto parlato nei mesi scorsi. Arriverà in Europa il prossimo anno, il suo nome è Avenger, finalmente lo sappiamo. Entro la fine di quest’anno, il portafoglio dei SUV Jeep sarà completamente elettrificato in quasi tutti i mercati europei.

Il piano della Casa è infatti dare slancio a questi veicoli 4xe, dando vita a un portafoglio di auto performanti e completamente elettriche progettate su misura per l’Europa. Entro il 2025 il marchio introdurrà quattro veicoli a emissioni zero in Europa, con offerte nei principali segmenti di volume. Il primo modello di questa offensiva di prodotto è la nuovissima Jeep Avenger full-electric, un SUV compatto che era stato presentato all’inizio dell’anno nell’ambito del piano strategico a lungo termine Dare Forward di Stellantis.

La nuova Jeep Avenger sarà posizionata sotto la Jeep Renegade (già nella versione ibrida) e sarà prodotta nello stabilimento di Tychy, in Polonia. Secondo il marchio, l’autonomia elettrica dichiarata del SUV sarà di 400 chilometri, e l’auto offrirà un’altezza da terra e angoli di dosso e attacco eccellenti per il suo segmento, oltre a sfoggiare interni moderni e tecnologicamente avanzati con spazi generosi per passeggeri e bagagli.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Secondo Antonella Bruno, Head of Jeep Europe in Stellantis: “La nuova Avenger offrirà l’insieme della capability e delle caratteristiche distintive del marchio Jeep declinato su misura per il mercato europeo. Questo SUV moderno, divertente ed emozionante si rivolgerà a un numero crescente di clienti alla ricerca di una vettura firmata Jeep che offra un’alternativa performante, compatta, moderna e interamente elettrica agli attuali player”.

La Jeep Avenger entrerà a far parte della gamma del brand, debutterà il 17 ottobre al Salone di Parigi, e lo stesso giorno saranno aperte le prenotazioni per i clienti. Arriverà nelle concessionarie all’inizio del 2023.