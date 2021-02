Suzuki Vitara Hybrid, il SUV di successo: prezzi e caratteristiche

editato in: da

Suzuki Vitara ha tutte le caratteristiche adatte per restare ancora a lungo il punto di riferimento di quel segmento dei SUV compatti che la prima generazione seppe creare nel lontano 1988: la linea sportiva ed elegante, la motorizzazione BOOSTERJET ad alta efficienza, l’opzionale trazione integrale 4×4 ALLGRIP Select e un equipaggiamento che include tutti i principali sistemi di guida autonoma di livello 2. La generazione attuale di Vitara presenta la sua anima off-road, che si fonde con un’indole urbana.

Caratteristiche estetiche di Suzuki Vitara Hybrid

L’auto oggi asta l’asticella della categoria con un mix unico di stile, prestazioni e versatilità e si inserisce nel segmento più competitivo del mercato, quello dei B-SUV. Vitara presenta una personalità unica, dall’estetica piacevole, molto apprezzata dalla clientela. Le sue linee muscolose si sono impreziosite di dettagli raffinati, come la mascherina con cinque listelli cromati e le luci posteriori a LED con effetto 3D. Vitara Hybrid mostra fari full LED dal disegno inedito, che danno un tocco grintoso e hi-tech alla linea.

Tecnologia di ultima generazione

Ottima la qualità della vita a bordo del SUV, anche grazie all’abitabilità sorprendente per un’auto lunga 418 cm. La sua dotazione, inoltre, è al topo da ogni punto di vista. Già dalla versione COOL, la Casa offre un pacchetto sicurezza che molte altre forniscono a pagamento o su modelli di fascia superiore. I sistemi di assistenza alla guida fanno del SUV Vitara Hybrid il più completo dal punto di vista della sicurezza, con guida autonoma di livello 2 di serie. Tra i sistemi troviamo:

“guardaspalle”, per il monitoraggio degli angoli ciechi;

“vaipure”, che avvisa del sopraggiungere di altri mezzi mentre si manovra in retromarcia;

“occhioallimite”, che riconosce i cartelli stradali e li replica nella strumentazione;

“attentofrena”, basato su una videocamera monoculare, un laser e un radar, riconosce auto e pedoni, prevede collisioni avvertendo il guidatore e frenando automaticamente;

“guidadritto”; scongiura i superamenti involontari della linea di mezzeria e le uscite di strada, avverte il guidatore con un segnale acustico e luminoso;

“restasveglio” monitora eventuali colpi di sonno o distrazioni.

“Tutto di serie, senza sorprese”, questa è la filosofia del brand, per una vera democratizzazione della sicurezza e della guida autonoma, per tutti.

Vitara Hybrid, sicura e confortevole

La dotazione di serie in termini di comfort è molto ricca fin dall’allestimento COOL e presenta:

climatizzatore automatico;

display touchscreen da 7”;

quadro strumenti a colori con schermo My Drive 4.2”;

Bluetooth;

compatibilità Android Auto, Apple CarPlay e MirroLink;

videocamera posteriore;

sensori luce e pioggia;

sedili anteriori riscaldati e regolabili in altezza;

bracciolo centrale con vano portaoggetti;

volante regolabile in altezza e profondità;

fendinebbia, vetri privacy, 7 airbag;

cerchi in lega da 17”.

Le versioni TOP e STARVIEW vantano anche sedili in materiale pregiato, keyless start, keyless entry, scheda navigatore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, orologio analogico centrale in plancia, retrovisori con ripiegamento elettrico e verniciatura BiColor per i cerchi. Solo sulla versione STARVIEW è presente il tetto apribile in vetro.

La motorizzazione ibrida di Suzuki Vitara

Il SUV monta un motore 1.4 BOOSTERJET omologato Euro 6D che offre il massimo delle prestazioni con un turbo ottimizzato. Il sistema Suzuki Hybrid è progettato per contenere i consumi e vede il motore elettrico supportare quello termico. La loro combinazione assicura risultati straordinari in termini di guidabilità e di efficienza.

La tecnologia è costituita da un motore elettrico da 48V, una batteria agli ioni di litio e un convertitore 48-12V. L’intero sistema è caratterizzato da un peso di soli 45 kg ed è particolarmente compatto, in modo da garantire spazi invariati per passeggeri e bagagli. Il sistema Suzuki Hybrid garantisce un aumento di coppia complessivo e un’ottimizzazione della stessa nelle fasi transitorie. In fase di partenza e accelerazione, massimizza il suo intervento supportando la turbina. Il motore elettrico interviene anche se il guidatore agisce in maniera decisa sull’acceleratore, minimizzando il carico sul motore termico, riducendo i consumi.

In fase di decelerazione inoltre il motore elettrico riesce a gestire in autonomia la rotazione al minimo del motore termico, senza che venga immessa benzina. Così, in fase di rallentamento, l’auto azzera i consumi. Suzuki Vitara Hybrid garantisce una riduzione dei consumi fino al 25% sul ciclo urbano e 20% sul ciclo combinato. Anche nel ciclo extraurbano, ottiene una riduzione dei consumi del 16%.

Le modalità di guida e la trazione 4×4

La tecnologia 4×4 ALLGRIP offre quattro modalità di guida selezionabili dal conducente, per affrontare ogni terreno e situazione. Il sistema è stato ulteriormente affinato, guadagnando la funzione Feedforward, una strategia predittiva che, in base al comportamento dell’auto e ai parametri di guida, prevede la possibilità di slittamenti e trasmette maggiore coppia alle ruote posteriori prima che si verifichi la perdita di aderenza. Suzuki Vitara Hybrid 4×4 ALLGRIP è dotata di serie anche del sistema Hill Descent Control, che regola automaticamente la velocità quando si affrontano discese ripide in fuoristrada.

Modalità di guida Auto

Dà priorità al risparmio di carburante in condizioni di guida normali. Il sistema utilizza due ruote motrici per impostazione predefinita, passando alla trazione integrale nel caso si rilevino perdite di aderenza.

Modalità di guida Sport

Ottimale per le strade più tortuose. Il sistema ALLGRIP sfrutta al massimo le quattro ruote motrici secondo l’input dell’acceleratore. A bassa velocità e ai regimi motore intermedi, il sistema varia le caratteristiche di risposta dell’acceleratore per ottimizzare le performance e le prestazioni.

Modalità di guida Snow

Perfetta per percorrere superfici sdrucciolevoli, innevate, sterrate. Il sistema ALLGRIP utilizza quattro ruote motrici come impostazione predefinita, ottimizzando il controllo della trazione in base agli input dello sterzo e dell’acceleratore, così da aumentare il grip e la stabilità.

Modalità di guida Lock

Utilissima nel caso in cui l’auto rimanga ad esempio bloccata nella neve, nel fango o nella sabbia. Prevede uno slittamento limitato dei differenziali, trasferendo la coppia motrice ai soli pneumatici in presa.

Il SUV Suzuki Vitara Hybrid affronta ogni situazione

Il design è evidenziato da angoli d’attacco e di uscita che, abbinati a una distanza minima dal suolo di 185 mm con pneumatici da 215/55R17, permettono al conducente di affrontare con estrema facilità e sicurezza strade innevate e solchi molto profondi. Il bagagliaio ha una capacità di 375 litri con il sedile posteriore in posizione verticale. Suzuki Vitara Hybrid è realizzata per ottenere una guida stabile e precisa in ogni situazione.

I prezzi di listino

Suzuki Vitara è proposta anche nelle varianti a benzina, oltre che ibride. I prezzi di listino partono da 20.980 euro, 24.400 euro (ora in promozione) per la Vitara 1.4 Hybrid COOL.