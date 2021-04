Suzuki Vitara Hybrid, ora arriva anche il cambio automatico

editato in: da

Attenzione massima ai desideri del cliente da parte di Suzuki, che per i nuovi modelli di Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid ha deciso di aggiungere nuove versioni per venire incontro alle esigenze di tutti. Dalla Casa di Hamamatsu arrivano infatti anche le declinazioni con cambio automatico, sempre più spesso richieste e apprezzate per la praticità d’uso.

Le nuove gamme, che debutteranno sul mercato dotate di tecnologia ibrida, stanno al passo coi tempi e con l’AT, l’Automatic Transmission, proseguono la lunga tradizione nipponica nel cambio automatico. Sin dal 1988, infatti, da Hamamatsu sono state sviluppate varie tipologie di cambio da implementare nei vari modelli. Da parte dei tecnici, che hanno studiato e analizzato le caratteristiche di Vitara e S-Cross, è arrivata la decisione di optare per un cambio automatico con convertitore di coppia di ultima generazione, dotato di sei rapporti.

Questo tipo di trasmissione multi-rapporto permette al pilota di decidere se affidare loro la selezione all’elettronica, che provvede in modo intelligente agli innesti, in base alle condizioni e allo stile di guida, oppure se cambiare le marce manualmente, tramite le palette al volante. La qualità di Vitara inoltre permette al mezzo dotato di AT di essere guidato con relax in città, semplificando l’utilizzo frequente della frizione durante le continue fermate e alle successive ripartenze.

Bene anche nei tratti extraurbani e autostradali, dove il rapporto più lungo consente al motore di girare a regimi ridotti, tutto a vantaggio della silenziosità e dei consumi, oltre che delle emissioni. Grintoso e confortevole per tutti, il crossover di Hamamatsu può vantare su una velocità massima di 190 km/h, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi e una coppia di 235 Nm a 2000 giri al minuto.

Dall’animo off-road e dall’indole urbana, Vitara può essere implementata col cambio automatico in abbinamento all’allestimento Starview, l’equipaggiamento più completo presente a catalogo. Proposto con un sovrapprezzo di 1.500 euro sia in con la trazione anteriore che con quella integrale 4×4 AllGrip Select, la trasmissione automatica non fa variare prestazioni ed efficienza del mezzo che vanta un’abitabilità sorprendente nonostante i suoi 418 cm di lunghezza.

Il SUV Vitara, che monta un motore 1.4 BOOSTERJET omologato Euro 6D, è disponibile sul mercato in varie versioni a partire da 24.400 euro. Nello specifico, analizzando l’allestimento Hybrid Starview AT, il prezzo di lancio con le promozioni in corso è di 25.650 euro.