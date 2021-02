Suzuki Swace Hybrid: la nuova auto arriva nelle concessionarie

editato in: da

Suzuki Swace: la nuova Open Space arriva in Italia

Sabato 13 e domenica 14 febbraio i concessionari Suzuki dedicano il Porte Aperte a Swace Hybrid con la formula “Aperti Per Te”. In questo modo sarà possibile conoscere la nuova vettura della Casa, oltre agli altri modelli della gamma Suzuki ibrida, che beneficia degli incentivi statali.

Suzuki è pronta quindi a lanciare in Italia la sua nuova Swave Hybrid. Secondo quanto previsto dai bonus per il 2021, chi rottama un’auto con omologazione fino a Euro 5, immatricolata prima dell’1 gennaio 2011, acquistando Swace Hybrid può usufruire del bonus di 1.500 euro garantito dallo Stato, da sommare allo sconto di 4.600 euro praticato dal concessionario, per un vantaggio totale di 6.100 euro.

Swace Hybrid è l’auto ibrida per la famiglia; evolve il tradizionale concetto di station wagon in quello di Open Space, raggiungendo con eleganza e sportività nuovi livelli di praticità ed efficienza. Le caratteristiche del nuovo segmento sono descritte anche nel nuovo spot che ha come protagonista Davide Cassani, CT della Nazionale italiana di ciclismo. “Riduce i consumi, rispetta l’ambiente e si ricarica da sola. Una Open Space sicura e tecnologica, fatta per migliorare la vita a te e al pianeta. E lo spazio interno è pazzesco! Formato famiglia e anche per tutte le tue passioni”.

L’auto vanta un bagagliaio che va da 596 a 1.606 litri. Tutto il suo volume è sfruttabile alla perfezione. Swace offre una grandiosa versatilità, anche grazie alla scelta di posizionare le batterie del sistema ibrido sotto le sedute posteriori, contribuendo ad abbassare il baricentro, a tutto vantaggio del comfort e del piacere di guida.

Le batterie si ricaricano durante i rallentamenti per poi alimentare il motore elettrico da 53 kW (72 CV), che è abbinato a un motore a benzina 1.8 a ciclo Atkinson da 72 kW (98 CV), per una potenza massima combinata di 90 kW (122 CV). La nuova Suzuki Swace Hybrid si può muovere anche grazie al solo motore elettrico.

Il conducente al volante può scegliere tra diverse modalità di guida: Normal per la guida di tutti i giorni, Eco privilegia il rispetto dell’ambiente, Sport esalta il dinamismo dell’auto, EV è adatta per i brevi spostamenti in elettrico puro. Il listino della nuova Suzuki Swace Hybrid prevede due allestimenti, Cool e Top, disponibili rispettivamente a 23.400 euro e a 25.900 euro.