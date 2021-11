Suzuki svela il suo ultimo SUV

Suzuki è orgogliosa di mostrare al pubblico la sua nuova S-Cross Hybrid, il SUV progettato pensando alla sportività e alla dinamicità dei clienti. Si tratta di un vero e proprio SUV con capacità off road garantite dal sistema 4x4 ALLGRIP funzionale e con un design avanzato. L’auto è in grado di garantire efficienza, potenza, capacità 4WD, sistemi di guida autonoma di livello 2 e infotainment avanzati.

Quali sono le caratteristiche vincenti del SUV Suzuki S-Cross Hybrid

Prima di tutto parliamo di uno stile unico. La griglia frontale piano-black conferma il carattere dinamico e forte che completa lo stile dei gruppi ottici anteriori e posteriori. I passaruota squadrati, insieme con i dettagli silver degli skid-plate anteriore e posteriore, sposano appieno la natura SUV aggressiva.

Non manca la versatilità funzionale, l’abitacolo spazioso ospita comodamente fino a 5 adulti mentre la capacità bagagliaio di 430 litri offre ampia versatilità per qualsiasi attività all’aria aperta. Il tetto apribile panoramico e gli interni finemente curati esaltano l’esperienza di guida. Avanzate le tecnologie a bordo, grazie alla generosa coppia del motore 1.4 turbo BOOSTERJET e al sistema ibrido 48V con motore elettrico da 10 kW, la nuova S-Cross Hybrid garantisce efficienza e potenza. A questo si aggiunge il sistema 4x4 ALLGRIP SELECT, un display da 9” e un set di sistemi avanzati di guida autonoma di livello 2, per un SUV veramente completo.

L’auto rivela già dal primo sguardo un meraviglioso e avvincente look SUV senza compromessi. L’attenzione ai dettagli nel design di esterni ed interni evidenziano la sua natura di un’auto a ruote alte dal carattere forte che si combina con uno styling curato. L’ampia superficie della griglia frontale è segnata dal logo Suzuki sospeso da una barra cromata. Il frontale e il posteriore sono caratterizzati da dettagli silver per gli skid-plate che definiscono il look aggressivo inconfondibilmente SUV. I gruppi ottici anteriori e posteriori a Led aggiungono al risparmio energetico un tocco di stile, mentre i passaruota squadrati sottolineano la forza del design delle fiancate, unendo muscolosità e dinamismo. La nuova S-Cross Hybrid è disponibile in otto colorazioni, per adattarsi ad un’ampia varietà di clienti.

Uno sguardo agli interni

L’auto è muscolosa all’esterno e elegante negli interni, in grado di miscelare lo spirito di avventura con tutto il comfort per affrontarla. Le ampie vetrature, compreso il tetto panoramico, garantiscono una percezione di spazio unica. I sedili, con fianchi seduta e schienale in pelle, offrono nella parte centrale una finitura con effetto tessuto. Il design della plancia è deciso e moderno. Il quadro strumenti ha un profilo ampio e fortemente tridimensionale. Lo spazioso touchscreen da 9” al centro della plancia garantisce connettività smartphone wireless e integra tutte le informazioni di bordo della vettura. Al centro del tunnel centrale domina la presenza del selettore del sistema 4x4 ALLGRIP. L’auto ospita cinque passeggeri, garantendo sempre tutto lo spazio necessario. Il comfort dei passeggeri anteriori non va mai a discapito di quello dei passeggeri dietro.

Il tetto panoramico della nuova S-Cross Hybrid

Due pannelli scorrevoli in vetro creano una apertura extra-large, apprezzabile da tutte le sedute del SUV. Quando il tetto è chiuso la lunghezza della superficie vetrata è pari a 100 cm e può essere aperto per garantire una superficie esposta fino a 56 cm di lunghezza.

Equipaggiamento di serie

Su tutte le versioni troviamo:

Climatizzatore automatico bi-zona;

Console al tetto con luci di cortesia e vano porta-occhiali;

Console frontale con presa USB;

Poggiabraccio centrale con vano portaoggetti;

Poggiabraccio centrale con porta-bicchieri integrato.

La nuova S-Cross Hybrid è ricca di tecnologia, per rendere il viaggio eccitante e confortevole, garantendo al tempo stesso il massimo della sicurezza.

Il motore 1.4 BOOSTERJET

L’auto monta un’unità estremamente efficiente e ricca di coppia, grazie alla sua turbina a bassa inerzia, all’ottimizzazione del sistema di iniezione diretta, alla fasatura variabile elettrica in aspirazione e all’elevato rapporto di compressione. Il SUV è dotato del sistema ibrido Suzuki 48V che alimenta un motore elettrico da 10 kW. In condizioni normali il sistema è in grado di ridurre il consumo di carburante garantendo supporto all’erogazione di coppia attraverso un motore elettrico.

Il sistema 4x4 ALLGRIP SELECT

Dal comando sul tunnel centrale si possono selezionare facilmente quattro modalità, tra cui Auto, Sport, Snow e Lock, che rendono semplicissima la scelta di regolazione del sistema 4x4 più adatta alle condizioni di guida. Il sistema è controllato elettronicamente e adatta la quantità di coppia da ripartire verso le ruote posteriori e dialoga con il sistema ESP, la gestione motore e gli altri sistemi di bordo per garantire la risposta più adeguata per ogni modalità.

Suzuki S-Cross Hybrid: infotainment e guida autonoma

Il sistema di infotainment offre tutte le dotazioni necessarie, inclusi Apple CarPlay, Android Auto, il sistema di comunicazione Bluetooth sia per le chiamate che per lo streaming audio, il riconoscimento vocale. Per tenere sotto controllo tutti i sistemi di bordo è inoltre in grado di mostrare i dati sulla condotta di guida con consumi, autonomia, gestione del sistema ibrido e gli avvisi. Si interfaccia infine con la videocamera posteriore e la videocamera 360° con visione bird eye, sintetica esterna e sintetica interna.

La nuova versione della S-Cross Hybrid (presentata lo scorso anno insieme a Vitara) è dotata di avanzati sistemi di sicurezza e guida autonoma di livello 2, integrati con videocamere e sensori, tra cui “Attento frena” (DSBS-Dual Sensor Brake Support): durante la marcia, una videocamera monoculare e un sensore radar rilevano la presenza di veicoli o pedoni. In caso di rischio di collisione, il sistema avverte il guidatore o agisce autonomamente sul sistema frenante in base alle condizioni, per prevenire l’impatto o mitigarne le conseguenze.

L’auto vanta poi la presenza del Cruise Control Adattativo con funzione Stop & Go, in grado di accelerare e frenare per mantenere una distanza di sicurezza predefinita dal veicolo che precede. In abbinamento al cambio automatico a 6 rapporti, con la funzione Stop & Go, può portare il mezzo fino all’arresto completo ove necessario, per poi far ripartire la vettura quando i mezzi che precedono riprendono la marcia.

La videocamera 360° garantisce nuova sicurezza e comfort. Ulteriori sistemi di sicurezza e guida autonoma di livello 2 sono per esempio il Guidadritto, il Restasveglio, l’Occhioallimite, il Guardaspalle, il Vaipure, il Nontiabbaglio.

Il prezzo di listino di Suzuki S-Cross Hybrid

I clienti possono acquistare l’auto sulla piattaforma di e-commerce di Suzuki Italia, Suzuki Smart Buy. Questa versione, equipaggiata con tutto di serie, è disponibile con un prezzo di listino di 30.690 euro.