Suzuki svela come sarà la sua prima auto elettrica

All’appello si unisce anche Suzuki. Lo storico produttore automobilistico giapponese si appresta infatti a lanciare sul mercato mondiale la sua prima auto a trazione elettrica, aggiungendosi così a un elenco ormai piuttosto lungo.

Nel farlo, però, la Casa del Sol Levante non si snatura e non rinuncia a quelle che sono le sue caratteristiche “identitarie”. Basta uno sguardo anche fugace per accorgersi che il DNA Suzuki è ben presente in ogni dettaglio e caratteristica del concept EV eVX, presentato in anteprima mondiale presso il Padiglione Maruti Suzuki dell’Auto Expo 2023 di nuova Delhi. Un veicolo che, nei piani del gruppo giapponese, è destinato a imporre il marchio Suzuki anche nel mondo dell’elettrico.

Un SUV moderno a 360°

Il concept EV eVX deriva dalla prima motorizzazione EV strategica globale di Suzuki e presenta caratteristiche tecniche decisamente interessanti. Secondo alcune informazioni trapelate nel corso della conferenza stampa di presentazione, il SUV 4×4 elettrico dovrebbe montare una batteria con capacità da 60 kWh capace di assicurare un’autonomia superiore ai 500 chilometri (secondo i cicli di test indiani).

La motorizzazione elettrica, comunque, non dovrebbe essere la sola novità che l’EV eVX porterà nell’offerta commerciale Suzuki. Il SUV 4×4 elettrico della Casa di Hamamatsu, infatti, è caratterizzato da linee e design più moderni rispetto ai modelli oggi in commercio, con linee più arrotondate e dettagli estetici più ricercati. Le dimensioni, invece, dovrebbero essere le stesse del Suzuki S-Cross: 4,3 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza e 1,6 metri di altezza.

Un passo verso il futuro

Il concept EV eVX rappresenta, per Suzuki, un vero e proprio cambio di passo nella sua strategia commerciale. Come dichiarato dal Presidente di Suzuki Toshihiro Suzuki nel corso della conferenza stampa, il gruppo di Hamamatsu vuole dare il proprio contributo nella lotta al cambiamento climatico. “Per il Gruppo Suzuki – ha affermato Toshihiro Suzuki -, affrontare il problema del riscaldamento globale è una priorità. Stiamo promuovendo una serie di misure a livello mondo per ridurre le emissioni di CO2. Suzuki continuerà a fornire prodotti di valore ai nostri clienti in tutto il mondo, ottimizzandoli per seguire il loro modo di vivere e di guidare”.

Suzuki concept EV eVX: disponibilità e prezzo

Trattandosi di un prototipo, difficilmente troveremo in vendita il Suzuki EV eVX esattamente così come è stato presentato all’Auto Expo 2023 di New Delhi. I piani del gruppo di Hamamatus prevedono, infatti, che il SUV 4×4 a trazione elettrica arrivi sul mercato solamente nel 2025, dopo un processo di affinamento e test lungo ancora due anni. Insomma, c’è ancora da aspettare un po’ prima di poter scoprire disponibilità e prezzo del fuoristrada elettrico Suzuki.