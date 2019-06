Suzuki, le serie speciali di Jimny e Vitara al Parco Valentino

editato in: da

Suzuki ha scelto la kermesse del Parco Valentino a Torino per lanciare in anteprima due vetture inedite.

Si tratta della Vitara Katana e della Jimny Gan, due serie speciali che la Casa mostra a Torino, durante il Salone 2019. La Jimny Gan è denominata così prendendo spunto dalla parola giapponese che significa testardaggine e forza, infatti mostra un assetto rialzato di 100 mm grazie al lavoro di Zanfi, oltre a ammortizzatori, molle, bracci nuovi, barre Panhard e 310 mm di altezza minima da terra, niente male. All’auto è stata aggiunta anche la barra antirollio sganciabile, oltre ai differenziali protetti da paratie saldate, ai distanziali da 30 mm sulle ruote, con pneumatici tassellati 235/75, agli alberi della trasmissione rinforzati.

Suzuki Jimny Gan ha un’estetica unica, con elementi distintivi come la fascia laterale parasassi di colore grigio antracite, la stessa tinta che è stata scelta anche per i cerchi, e la griglia estetica portacavo assicurata al cofano motore. Sulla fascia laterale inoltre, come sui sedili e sulla copertura della ruota di scorta, troviamo il Kanji “Gan”. Per gli interni sono stati scelti dei rivestimenti pregiati in colore nero con inserti in Alcantara e trama grigio ghiaccio. Lo stesso rivestimento è stato utilizzato anche per la plancia e le maniglie interne.

Diamo invece ora uno sguardo alla Suzuki Vitara Katana, l’altra edizione speciale presentata in anteprima ufficiale durante il Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino. L’auto si basa sulla variante 1.4 Boosterjet 4×4 AllGrip ed è stata creata per rendere omaggio all’iconica Katana, la due ruote della Casa giapponese che noi tutti conosciamo. L’auto ha un frontale in Grigio Londra con tetto nero, sul quale sono stati aggiunti le cornici nere per le luci diurne e anche degli inserti dello stesso colore sulla griglia frontale.

Sugli inserti laterali del cofano, nella zona posteriore e sulla modanatura frontale inferiore vediamo anche degli accenti rossi unici, che caratterizzano ancor più la linea della nuova vettura Suzuki Vitata Katana, che vanta inoltre spoiler anteriore in tinta col tetto e protezioni laterali in tipico stile off-road. Sono quattro le modalità di guida che può scegliere il pilota che si trova al volante, grazie alla trazione integrale 4×4 AllGrip Select infatti sono selezionabili Auto, Sport, Snow e Lock. Ogni funzione offre la configurazione adatta in base allo stile di guida e al tipo di terreno che caratterizza il percorso da affrontare.