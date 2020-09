Suzuki presenta la nuova auto ibrida per la famiglia

editato in: da

Suzuki ha svelato la nuova Swace, una station wagon molto elegante e versatile, che presenta delle piacevoli forme atletiche. Auto realizzata per essere comoda e sicura su strada, monta una nuova e avanzata tecnologia ibrida, che le consente di offrire prestazioni eccellenti.

La nuova Suzuki Swace è il secondo modello ad essere fornito a Suzuki da Toyota Motor Corporation, nell’ambito di una collaborazione che lega le due aziende. Le vendite in Europa inizieranno quest’inverno. L’auto presenta uno stile esterno dinamico e atletico, si distingue per la sua ampia impronta a terra e per le linee decise, frontale sportivo con fari bi-Led e griglia a nido d’ape.

Gli interni sono stati realizzati per ottenere il massimo del comfort e della praticità spazi ampi e comodi, con una grande capacità di carico per adattarsi ai diversi stili di vita e alle varie esigenze nel tempo libero. La nuova Suzuki Swace offre prestazioni ibride al top, sfruttando in modo ottimale l’erogazione della potenza da parte del motore termico e dell’unità elettrica, il sistema fornisce risposte rapide e accelerazioni esaltanti, con emissioni di CO2 e consumi ridotti.

Il design esterno della nuova Swace abbina forme equilibrate e funzionali da station wagon a elementi sportivi, l’aspetto generale dell’auto è solido e ben piantato a terra. Tra gli elementi distintivi ci sono i mancorrenti integrati nel tetto per un facile montaggio delle eventuali barre portatutto, un portellone dalle forme scultoree in resina leggera, che porta vantaggi nell’efficienza complessiva, e cerchi in lega d’alluminio da 16’’ dal designo ricercato e sportivo.

La nuova Suzuki Swace arriverà sul mercato in sei differenti colori: White Pearl Crystal Shine, Super White, Precious Silver, Black Mica, Dark Blue Mica. Per quanto riguarda l’abitacolo, lo stile è elegante ed essenziale. A bordo troviamo un impianto audio multimediale con schermo da 8 pollici, radio DAB, sistema Bluetooth e comandi al volante. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a MirrorLink.

L’abitacolo offre comfort sia al pilota che ai passeggeri, con una generosa distanza tandem di 928 mm tra i sedili anteriori e il divano, la zona posteriore dell’abitacolo è una tra le migliori della categoria per comfort e disponibilità di spazio per le gambe.

Suzuki tiene molto alla tecnologianibrida, lo ha dimostrato anche con la nuova Ignis. Il sistema ibrido della nuova Swace abbina un potente motore elettrico ad un motore termico benzina 1.8, che assicura una straordinaria fluidità di guida, con accelerazioni potenti, consumi ridotti e basse emissioni. Il sistema ibrido utilizza il motore elettrico, quello termico o entrambi a seconda delle situazioni.

Grazie alla presenza di un potente motore elettrico e di una batteria di grande capacità, l’auto dispone anche della modalità di guida EV che permette alla vettura di muoversi solo grazie all’elettrico; modalità che può essere usata per brevi spostamenti, senza rumori e emissioni.