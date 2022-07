Suzuki Jimny, la versione inedita che tutti aspettavano

Fonte: Z.Mode NEXT Suzuki Jimny Z.Mode NEXT: la versione speciale pick-up realizzata in 22 esemplari

Gli ordini sono stati aperti alla fine di aprile, il 22 per la precisione, e il 22 si incontra spesso nella storia del nuovo Jimny Z.Mode NEXT, la speciale limited edition che segna il debutto italiano di una inedita versione dell’iconico fuoristrada giapponese. La serie limitata NEXT, in soli 22 esemplari numerati, è stata concepita e realizzata da Z.mode, azienda emiliana specializzata nella progettazione, nella realizzazione e nella vendita di auto e componenti dedicati al mondo dell’off-road, inteso nella sua forma più pura.

Jimny Z.Mode NEXT

La serie limitata di NEXT, presentata in anteprima il 22 febbraio del 2022, nasce dall’inventiva di Z.Mode, marchio della Olmedo Special Vehicles di Reggio Emilia. Dopo aver visto il nuovo Suzuki Jimny, spiegano da Z.mode NEXT, “ci ha ricordato il vecchio Samurai, e ce lo siamo immediatamente immaginato come pick-up”. Nasce così l’esclusiva versione tutta muscoli del celebre fuoristrada, forse ispirata al prototipo cassonato visto al Salone di Tokyo nel 2019 e mai realizzato da Suzuki.

Jimny è leggenda: sempre fedele a se stesso, l’evoluzione dell’erede del vecchio Samurai ha attraversato più di cinquant’anni di storia senza perdere un briciolo del suo fascino, e senza cedere alla tentazione di trasformarsi in un SUV – come invece hanno fatto molte illustri “colleghe” dell’off-road.

Giunto alla quarta serie, Jimny è tornato ad essere squadrato come nelle primissime versioni, quando SJ, Samurai e Santana hanno definito in pochi anni presente e futuro delle vetture off-road compatte: una scelta che il pubblico italiano sembra aver decisamente apprezzato, dando luogo a un sold-out così clamoroso da richiedere le scuse della Casa giapponese.

Quella realizzata da Z.Mode NEXT è una Jimny che amplifica l’estetica decisa dell’ultimo modello ed è destinata ai percorsi più estremi: pensata essenzialmente per le competizioni, è una vera e propria “chicca dell’off-road” con tanto di Roll-Bar interno con attacchi cintura progettato in esclusiva per NEXT e vasca posteriore in ABS.

Andare ovunque, facendosi notare

La speciale versione pick-up di Suzuki Jimny è caratterizzata da un set-up innovativo, che rivoluziona completamente il carattere estetico e funzionale del fuoristrada giapponese: kit rialzato completo, alberi di trasmissione rinforzati con spessore sull’anteriore e una banda anti-rollio di produzione Z.Mode permettono di affrontare con agevolezza i percorsi più estremi.

Pensato per un look&feel senza precedenti, Jimny NEXT è stato trasformato seguendo standard derivati direttamente dalle competizioni, con l’uso di materiali ultraleggeri e resistenti che hanno permesso di modellare il leggendario Jimny in una forma ancora più agile e decisa. In questa edizione limitata della regina indiscussa dell’off-road c’è spazio anche per lo stile e per i dettagli ricercati: la Jimny Z.Mode Next ha tetto allargato e pneumatici maggiorati, ma anche lunotto oscurato e volante in pelle con cuciture abbinate.

Su strada, e ovviamente fuori dai tracciati, mostra precisione, tenuta di strada e semplicità di guida, oltre che livelli di comfort impensabili per la categoria. Immancabile – in una versione così muscolare di Jimny – lo snorkel, che sposta la presa d’aria del motore sulla parte superiore del tetto, migliorando l’efficienza del carburante e permettendo di attraversare anche acque piuttosto profonde. Gialla fiammante con logo Z.Mode in bella vista sul laterale, Jimny NEXT è un concentrato di tecnologia pensato per l’off-road puro e al tempo stesso una vettura capace di farsi notare. I 22 esemplari dell’edizione speciale firmata Z.Mode, fuori dal listino ufficiale della Casa, sono ancora ordinabili sul sito dedicato a NEXT, a un prezzo di 62.222 euro.