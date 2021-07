Suzuki JIMNY torna sul mercato in una nuova veste

editato in: da

Il Suzuki JIMNY in versione autocarro

Le leggendarie doti fuoristradistiche che da più di 50 anni fanno di Suzuki JIMNY un’autentica icona del mondo offroad tornano sul mercato in una nuova veste. Suzuki JIMNY 1.5 PRO 4WD AllGrip è disponibile con omologazione N1, veicolo commerciale in configurazione a due posti.

Una nuova variante che, rispetto alla versione passeggeri con 4 posti, vede un aumento della capacità di carico massima di 30 litri. Il comparto dietro è separato dalla zona anteriore dell’abitacolo da una solida rete divisoria di sicurezza. Il bagagliaio ha un fondo piatto, ben allineato alla soglia e realizzato in materiale resistente e facile da pulire. Ai lati sono previsti fori per fissare accessori quali traverse, ganci e reti, che permettono di fare trasporti più sicuri.

Una gran praticità, che rende JIMNY 1.5 PRO (avevamo visto le anticipazioni nei mesi scorsi) adatto a ogni impiego professionale. L’erede dei mitici Suzukini, venduto sino a oggi in Italia in 87.500 esemplari, è pronto a soddisfare anche gli amanti del fuoristrada e chi pratica hobby e sport in mezzo alla natura. Rappresenta una proposta unica nel panorama dei veicoli commerciali leggeri e, più in generale, nell’intero mercato automobilistico. JIMNY è l’unico mezzo capace di abbinare dimensioni ultracompatte, un’elevata capacità di carico e una trazione integrale inseribile con riduttore efficace e robusta.

JIMNY vanta una straordinaria manovrabilità negli spazi stretti, favorita anche da un raggio di sterzo contenuto, può raggiungere mete inarrivabili per qualsiasi altro mezzo, anche grazie agli sbalzi ridotti e agli eccezionali angoli di attacco, di uscita e di dosso. Il veicolo offre un robusto telaio a traliccio e sospensioni ad assale rigido. L’assetto è in grado di resistere alle sollecitazioni più dure e di copiare l’andamento del fondo perfettamente, garantendo un contatto costante tra le ruote e il terreno. JIMNY adotta la trazione integrale 4×4 AllGrip per scaricare a terra la generosa coppia erogata dal motore 1.5 a benzina da 102 cavalli.

Per quanto riguarda gli interni, abbondante lo spazio per guidatore e passeggero, gli arredi sono curati nei minimi dettagli, i comandi sono frutto di un attento studio ergonomico e sono disposti in modo razionale. Ogni componente è costruito con materiali studiati per la massima robustezza e resistenza ai graffi e all’usura. JIMNY PRO è proposto ad un prezzo di listino di 18.700 euro IVA esclusa, 23.400 euro chiavi in mano.