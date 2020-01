Suzuki JIMNY: sold out l’intero contingente 2020 per l’Italia

editato in: da

Le nuove Suzuki Jimny dei Carabinieri

Suzuki ha annunciato che per tutto l’anno 2020 non sarà più possibile acquistare in Italia il suo iconico fuoristrada JIMNY.

A sole poche settimane dall’inizio del 2020, l’intero lotto di esemplari di JIMNY assegnato all’Italia per quest’anno è sold out.

Le forti richieste sin dal lancio della piccola grande fuoristrada hanno superato la capacità produttiva esaurendo in largo anticipo tutto il contingente previsto.

Stante tale situazione, non sarà pertanto più possibile effettuare alcun ordine della piccola e inarrestabile fuoristrada Suzuki presso la rete dei Concessionari.

Nel comunicato stampa Suzuki Italia si scusa con tutti coloro che avevano manifestato interesse all’acquisto.