Suzuki Jimny, in arrivo la cinque porte

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki Suzuki al lavoro su Jimny a cinque porte, che vedremo forse entro la fine dell’anno: come sarà

La piccola Jimny è il capolavoro della tecnologia Suzuki 4×4: a cinquant’anni dal suo debutto, sotto la sigla LJ10, e dopo lo straordinario successo commerciale dei modelli SJ410 e SJ413 che hanno dominato gli anni Ottanta, la leggendaria Jimny è giunta oggi alla sua quarta generazione.

Da tempo si vocifera di una importante trasformazione per l’inimitabile fuoristrada leggera, ancora mai sperimentata dalla Casa di Hamamatsu: stiamo finalmente per conoscere la versione a cinque porte di Suzuki Jimny, che tra le altre cose dovrebbe introdurre la motorizzazione elettrificata per la piccola leggendaria 4×4.

Jimny: la novità più attesa

Nel gennaio del 2020, con l’entrata in vigore delle ultime normative antinquinamento, la Suzuki Jimny usciva temporaneamente dai listini europei. Poco male nell’immediato, visto che l’intero contingente destinato all’Italia è andato esaurito ben prima della fine del mese.

Successivamente, Jimny è stata riproposta in versione autocarro con omologazione N1, e cioè come mezzo commerciale a due posti (categoria di veicoli sottoposta a regolazioni meno severe) con un volume utile totale di 863 litri, una capacità di carico impressionante se si pensa alle dimensioni ultra-compatte della piccola Jimny.

Quanto a oggi, possiamo nutrirci soltanto di indiscrezioni: sembrerebbe che la Suzuki intenda lanciare una Jimny con motore mild-hybrid, che permetterebbe al leggendario suzukino di tornare in pianta stabile sul mercato europeo nonostante le normative antinquinamento. Il 4 cilindri 1.5 aspirato potrebbe quindi essere sostituito dalle motorizzazioni Suzuki 1.2, quelle impiegate già su Swift e Ignis, o ispirarsi alle versioni full hybrid della Casa, come Vitara e S-Cross, ma si tratta ancora soltanto di voci.

Il compito di introdurre il primo motore elettrificato per il fuoristrada Suzuki, la novità che si attende in tutta Europa, spetterebbe proprio alla tanto attesa versione di Jimny a passo lungo, che forse vedremo entro la fine dell’anno.

Come sarà la Jimny a cinque porte

Intanto diventano di giorno in giorno più concrete le indiscrezioni sull’uscita della Suzuki Jimny a cinque porte: non ci sono ancora notizie ufficiali e non si sa a quali mercati sarà destinata la nuova Jimny, ma negli ultimi giorni hanno preso a circolare le prime immagini spia, che consentono di avere un’anteprima furtiva di quel che ci si può aspettare.

Una cosa certa è che il design di Suzuki Jimny resterà quello squadrato di sempre, pensato sin dalle origini per offrire una migliore percezione degli spazi e una visibilità ottimale su ogni tipo di tracciato. La carrozzeria della Jimny cinque porte dovrebbe restare fedele a quella, amatissima, del modello lanciato nel 2018.

Secondo le indiscrezioni, la lunghezza finale della Jimny “familiare” sarà di 385 cm, con un passo di 255 cm, appena 30 centimetri in più rispetto alla super-compatta versione a tre porte. A guadagnare spazio saranno il bagagliaio e i passeggeri seduti sui sedili dietro. Non sembrano esserci grandi stravolgimenti neanche negli interni, dove ci si può aspettare qualche aggiornamento relativo a tecnologie e sistemi di connettività.

La Jimny a cinque porte, che si vocifera sia stata soprannominata “La Lunga”, dovrebbe essere presentata in anteprima tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, e porta con sé una possibile buona notizia per chi attende l’ingresso in listino del suzukino del futuro: il lancio della versione a passo lungo dovrebbe essere accompagnato dal restyling della tradizionale Jimny tre porte, che potrebbe quindi finalmente debuttare sul mercato europeo in versione elettrificata.