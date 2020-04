Suzuki aiuta i clienti: la nuova offerta per incentivare l’acquisto

editato in: da

Suzuki, le novità ibride in arrivo dal Sol Levante

Suzuki vuole aiutare i suoi clienti e decide quindi di far pagare la prima rata dell’auto dopo sei mesi dall’acquisto, per tutti coloro che decideranno di comprare una macchina del brand da qui al 31 maggio 2020. La Casa crea un’offerta per far fronte a questo momento drammatico a causa del Coronavirus.

Grazie al finanziamento Agos, i nuovi acquirenti potranno mettersi subito al volante ma iniziare a pagare dopo 180 giorni. L’iniziativa è valida per le formule Suzuki Warranty e Suzuki NoProblem, due sistemi di pagamento molto vantaggiosi, flessibili e personalizzabili, che il brand dedica ai suoi clienti già da tempo. L’obiettivo del costruttore è quello di agevolare i clienti che desiderano comprare un’auto nuova, proponendo loro strumenti finanziari dedicati.

Con questa iniziativa, Suzuki dimostra un’attenzione al cliente unica, il pagamento differito a 180 giorni può essere abbinato al programma Suzuki Smart Buy che, in questo periodo, permette di prenotare online la vettura in modo semplice, sicuro e vantaggioso. Le soluzioni di finanziamento nate dalla collaborazione tra Agos e Suzuki Finance possono rispondere alle esigenze del cliente per importo, durata e rata mensile, permettendo la ricerca della soluzione più adatta anche in relazione agli eventuali servizi aggiuntivi.

Con Suzuki NOPROBLEM le concessionarie aderenti all’iniziativa regalano tre anni di copertura assicurativa contro incendio totale e parziale, furto, scippo e rapina, mentre con Suzuki WARRANTY omaggiano un’estensione della garanzia ufficiale dell’auto fino a cinque anni. I finanziamenti in queste due formule sono molto vantaggiosi, a prescindere dalla loro durata. Il differimento di sei mesi del pagamento della prima rata li rende ancora più interessanti e oggi è molto importante, perché consente di affrontare il progressivo ritorno alla normalità del Paese in maniera più serena.

Suzuki Smart Buy invece permette di prenotare tutti i modelli della gamma Suzuki da casa a qualsiasi ora del giorno. L’operazione si effettua in sicurezza dalla piattaforma dedicata all’e-commerce Suzuki selezionando la vettura desiderata, entrando poi nell’area MySuzuki per individuare la Concessionaria dove finalizzare l’acquisto e versando infine un acconto con PayPal. In seguito si viene contattati dal concessionario per definire il sistema di pagamento, i tempi e le modalità di consegna.