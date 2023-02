Suzuki Across: più tecnologica e raffinata che mai

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki La nuova versione di Suzuki Across plug-in

Sono passati poco più di due anni dal lancio della prima variante ibrida plug-in di Suzuki Across, e oggi la Casa ha deciso di rinnovare la sua ammiraglia con elementi raffinati e più tecnologici che mai.

I tecnici si sono concentrati sull’evoluzione dell’interfaccia uomo-macchina, inserendo sul veicolo la nuova strumentazione digitale da 12,3″ e pensando prima di tutto all’upgrade del sistema di infotainment con nuovo touchscreen da 10,5″.

Grazie a queste novità, il pilota può consultare le informazioni in maniera immediata e chiara, godendo di una connettività avanzata per ogni tipo di device personale e contando sulla sicurezza grazie all’aggiornamento del sistema di comunicazione d’emergenza eCall.

La dotazione completa come da filosofia “tutto di serie” di Suzuki – per la nuova Across plug-in – comprende un nuovo caricatore di bordo da 7 kW con cavo Mennekes tipo 2, che permette di dimezzare i tempi di ricarica alle colonnine pubbliche e, insieme all’autonomia record di 98 chilometri di percorrenza in elettrico (standard WLTP), rende possibile viaggiare più spesso a zero emissioni.

Come dichiara Suzuki: “Across plug-in è un’auto elettrica sempre e ibrida quando serve”.

Strumentazione digitale da 12,3”

Nuovo cockpit completamente digitale da 12,3″ ad alta definizione: le schermate hanno un’inedita grafica tridimensionale che esalta la leggibilità del quadro. La strumentazione è organizzata in maniera inedita, e consente al conducente di controllare le informazioni in modo rapido e intuitivo e di mantenere la massima concentrazione alla guida.

Il guidatore può scegliere fra tre diversi layout di visualizzazione, in relazione anche alla modalità selezionata per il sistema ibrido:

EV Mode: marcia 100% elettrica;

HV Mode: il sistema gestisce il motore termico e quelli elettrici in modo ibrido, ottimizzando i consumi e la progressività dell’erogazione della coppia;

AUTO EV/HV mode: il sistema sceglie automaticamente la modalità più conveniente, privilegiando sempre quella elettrica ma utilizzando anche il motore termico;

CHG Mode: permette di ricaricare la batteria usando il motore termico.

È possibile, inoltre, visualizzare quattro differenti design del cockpit digitale correlati alle quattro Driving Mode disponibili:

Normal, per la mobilità quotidiana;

Eco, per ottimizzare al meglio i consumi;

Sport, per avere prestazioni top e una risposta ancora più pronta dello sterzo;

Trail, per assicurare il miglior grip su superfici scivolose.

Infotainment completamente rinnovato

Il display centrale da 10,5” introduce grafiche chiare, nitide e reattive, a vantaggio dell’utente. La navigazione nei menù e l’azionamento dei comandi non sono mai fonte di distrazione e seguono logiche semplici, come quelle dei nostri smartphone.

Il nuovo infotainment è dotato del sistema MirrorLink, Android Auto e Apple CarPlay, da ora anche in modalità wireless.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki

Autonomia elettrica da record

Per la prima volta Suzuki propone la sua nuova Across ibrida con un caricatore inedito da 7 kW con cavo Mennekes tipo 2, che permette di ricaricare alle wall-box domestiche o alle colonnine pubbliche. Il dispositivo di ultima generazione riduce di circa il 50% i tempi di ricarica della batteria da 18,1 kWh. L’auto assicura un’autonomia in modalità elettrica fino a 98 km in città e 75 km nel ciclo misto di omologazione WLTP.

I prezzi di listino

La nuova Suzuki Across plug-in è ordinabile presso le rete ufficiale Suzuki. Il prezzo di listino parte da 55.400 euro, come la versione precedente.

L’auto beneficia degli incentivi statali: rientra nella fascia di emissioni di CO2 tra 21 e 60 g/km, i fondi sono ancora disponibili (visto che gli altri sono terminati come abbiamo appena visto).