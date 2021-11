Il SUV Volkswagen di successo si rinnova

Volkswagen lancia la nuova versione di T-Roc, con nuovi particolari di design, i notevoli progressi in ambito di comando e connettività, i sistemi di assistenza di ultima generazione. La Casa porta avanti la storia di successi di questo carismatico crossover nel segmento delle compatte.

Il SUV è campione di vendite, la combinazione fra carattere progressivo, performance sportiva e solida versatilità si è evoluta tanto da trasformarsi in una straordinaria ricetta di successo. Fin dal suo lancio sul mercato, la T-Roc ha ottenuto una grande popolarità. Dal lancio sul mercato a fine 2017, Volkswagen ha infatti già venduto più di un milione di unità di questo SUV compatto. Gli esemplari immatricolati nel solo mercato tedesco ammontano a circa 180.000, mentre in tutta Europa sono circa 650.000. Per la Cina questo dato si aggira intorno alle 320.000 unità. L’auto è davvero la colonna portante nella gamma di prodotti del marchio.

Alla fine del 2019 è entrata a far parte di questa famiglia di modelli la supersportiva T-Roc R, mentre dalla primavera 2020 la T-Roc Cabriolet ha integrato in un unico modello i punti di forza di un SUV e la leggerezza di un’auto a cielo aperto. Anche in questi casi le novità in fatto di design e tecnologia hanno aumentato sempre più l’attrattiva delle versioni.

Dando uno sguardo agli interni, non possiamo che notare l’effetto raffinato dell’abitacolo. La cabina offre uno spazio generoso a disposizione dei cinque posti a sedere, la posizione di seduta rialzata e un bagagliaio la cui capienza può essere portata da 445 a 1.290 litri. Tutti elementi che caratterizzano il versatile carattere crossover della nuova T-Roc. La nuova configurazione di plancia, quadro strumenti e display dell’infotainment offre dei dettagli molto moderni.

Un’esperienza tattile migliorata è garantita dalla superficie della plancia ora imbottita di materiale espanso che, con le nuove accattivanti cuciture di design contribuisce a conferire ricercatezza all’ambiente nell’abitacolo. I rivestimenti interni delle porte ora di serie sono in pregiato tessuto, mentre in abbinamento alle linee di allestimento Style e R-Line sono invece in similpelle.

I dettagli degli esterni della nuova T-Roc sono stati modificati per evidenziare il suo inconfondibile carattere da crossover. Presenta ora fari a LED e gruppi ottici posteriori oscurati di serie. A richiesta sono invece disponibili gli innovativi fari a LED Matrix IQ.LIGHT oltre a un listello illuminato nella calandra, e gruppi ottici posteriori di nuova concezione con indicatori di direzione dinamici. È disponibile un’ampia gamma di cerchi in lega di nuova configurazione dalle dimensioni comprese fra 17 e 19 pollici. La nuova R-Line riprende infine il design della T-Roc R, con un marcato carattere sportivo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova T-Roc è disponibile con tre differenti versioni a benzina e due diesel che, in base al tipo di trazione, vengono combinate con un cambio manuale a 6 marce o con un cambio a doppia frizione DSG a 7 marce. Le efficienti varianti a benzina comprendono un motore TSI da 1,0 litri a tre cilindri con potenza massima di 81 kW (110 CV) e due motori a quattro cilindri, il TSI da 1,5 litri e 110 kW (150 CV) e il TSI da 2,0 litri che eroga 140 kW (190 CV).

Completano la gamma due motori a quattro cilindri TDI da 2,0 litri con potenza erogata pari rispettivamente a 85 kW (115 CV) e 110 kW (150 CV). Per la nuova T-Roc Cabriolet sono invece disponibili l’1.0 TSI da 81 kW (110 CV) e l’1.5 TSI da 110 kW (150 CV), mentre il modello top è quello della T-Roc R da 221 kW (300 CV). In alternativa alla trazione anteriore, il motore diesel da 110 kW (150 CV) può essere abbinato anche alla trazione integrale 4MOTION.