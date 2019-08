I suv usati che si vendono più velocemente sul mercato

editato in: da

I Suv più venduti al mondo: i prezzi in Italia

Oggi ormai ogni Casa automobilistica propone nel listino differenti modelli di suv di dimensioni varie.

Ci sono infatti quelli pensati anche per gli spostamenti in città, i fuoristrada, i suv compatti, i crossover e quelli di medie e grandi dimensioni. Non solo auto nuove, anche l’usato è un settore che interessa parecchio, per chi desidera un’auto di seconda mano e vuole un suv. Si riescono così a trovare veicoli interessanti sia dal punto di vista dell’affidabilità che del prezzo. In base ai comportamenti che si registrano sul mercato, vediamo quali sono i modelli di suv usati che si riescono a vendere più velocemente.

Per stilare questa classifica ovviamente si è analizzato l’andamento del mercato, se un modello registra più vendite rispetto a un altro, significa ad esempio una scelta maggiore tra i suv usati più economici, oppure tra quelli usati aziendali o ancora quelli più popolari, che vanno di moda. I suv che andiamo a vedere oggi non sono gli usati più venduti o i migliori, ma quelli che si riescono a vendere più rapidamente di tutti, che restano quindi meno tempo sul mercato prima di trovare un nuovo acquirente.

C’è poi da calcolare se il vero affare è di chi acquista il suv usato o di chi lo vende, di solito più un’auto rimane sul mercato, più potrebbe vedere sconti in fase di trattativa e differenti diminuzioni di prezzo. Andando nel dettaglio, il suv usato che si riesce a vendere più facilmente è la Jeep Renegade. Oggi aspettiamo la nuova generazione, ma intanto continuiamo a vedere quanto sia popolare e apprezzato dalla clientela sin dal momento del suo lancio sul mercato. Range Rover Evoque è al secondo posto della classifica, e segue immediatamente Seat Arona, un modello molto apprezzato per la sua economia di esercizio e per il comfort e la praticità.

Troviamo poi la Bmw X1, uno dei suv usati venduti più rapidamente, un classico molto amato dalla clientela, al quinto posto il city suv Ford Ecosport, seguono Hyundai Kona, dalla personalità forte, Suzuki Vitara, l’intramontabile tanto amato sin dal momento del suo lancio sul mercato, Toyota C-HR, il suv ibrido per eccelleza, e infine un suv di lusso, tra i più venduti, si tratta di Porsche Macan.